A bombo y platillo se firma un pacto de gobierno … sin que exista la certeza de que Sánchez pueda formar gobierno. Una trampa en toda regla. Es probable que Pedro Sánchez pueda formar gobierno, pero ahora mismo le faltan los votos necesarios. Ni siquiera puede garantizarle Yolanda los 5 votos de Podemos.

En el entorno de Sánchez hay quien intenta salvarle la cara y explican que con la firma intenta empujar a los posibles socios independentistas para que espabilen, que se echa el tiempo encima; pero en ese entorno de Sánchez también hay quien confiesa -sin dejar de expresar su lealtad al presidente- que quizá tenía que haber medido mejor la decisión de adelantar la firma con Yolanda, porque los hechos consumados pueden sentirse irritar a los posibles socios, sobre todo cuando faltan por negociar los asuntos más espinosos, amnistía y referéndum, y tanto Junts como ERC siguen insistiendo en que no apoyarán la investidura si previamente no se presenta en el Congreso el proyecto de ley de amnistía.

El PNV alerta sobre la reducción de la jornada laboral, de consecuencias económicas que pueden ser letales. Los expertos ya adelantan cifras: de 30 a 35 mil millones de pérdidas para las empresas, lo que afectará gravemente al empleo. En cuanto al otro gran titular, que se anularán los vuelos entre ciudades que están bien comunicadas por tren con alta velocidad, la perjudicada de forma inmediata ha sido Aena, que se ha desplomado en bolsa. Los reajustes de empleo se contabilizan por miles ente Aena y las aerolíneas.

El resto de las propuestas del pacto no pueden sorprender, son los anuncios-amenazas que repite desde hace tiempo el llamado gobierno progresista, que tanto inquietan a los españoles que saben de números y también a la UE, porque no salen las cuentas. Es imposible subir las pensiones en función del IPC cuando han bajado los ingresos, media España está subvencionada y la otra media frustrada porque no se cumplen importantes promesas de subvención.

Puigdemont, el hombre que puede tumbar las esperanzas de Pedro Sánchez, se enfrenta a un serio problema: pidió al Consell de la República, creado por el, que se pronunciara sobre el apoyo a la investidura de Sánchez, y más del 70 por ciento de los votantes han dicho que no al apoyo. Puigdemont duda: quiere volver a España de la mano de Sánchez … Pero su figura quedaría seriamente dañada si traiciona la voluntad del Consell.

Sánchez y Yolanda Díaz han firmado un acuerdo que es una frivolidad. Todo está en el aire.