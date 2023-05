Cádiz volvió a demostrar en las elecciones municipales que es diferente. Una de las ciudades más raras de España. El terror de los encuestadores, que no se comprometían a acertar si habría mayoría de izquierdas o de centro derecha. Algunos le daban dos concejales a Vox, que se quedó cerca, y uno a Podemos, que se quedó lejos. En conjunto, ha sido un gran triunfo del PP. Pero, ¡cuidado! Aunque Bruno García tenga la mayoría absoluta, no ha sido como las de aquellos tiempos en que alcanzaban entre 16 y 18 concejales. Por supuesto que el resultado del domingo tiene incluso más mérito. Pero el nuevo alcalde, Bruno García, lo deberá administrar con cuidado, prudencia y generosidad con los rivales, sabiendo que medio Cádiz no le ha votado. Cuando vean la diferencia, Bruno debería ganar más partidarios, pues hacerlo peor que el anterior es difícil.

Un breve análisis de los resultados nos ayuda a entender mejor la realidad gaditana, según las votaciones. Como ya se ha publicado, el PP fue el partido más votado en todo Cádiz, excepto el barrio de Santa María, a pesar de que siempre les hacen un guiño en la lista. Como se esperaba, hubo mayoría absoluta para el PP en los colegios de Extramuros. No la consiguió en una parte del casco antiguo, aunque fue el más votado en La Viña y en otros reductos que se suponen de izquierda.

El PP alcanza 14 concejales, la mayoría absoluta, con el 40,11% de los votos. En la izquierda dicen que hubieran ganado ellos si Podemos (que sólo recibió 999 votos) se hubiera presentado con los kichistas. Pero si Ciudadanos (que sólo recibió 1.001 votos) se hubiera presentado con el PP hubieran perdido las tres izquierdas juntas. En total, hubo más votos de centro y derecha que de izquierdas. Porque Vox se quedó cerca de tener un edil con 2.678 votos (el 4,6%). Tienen mérito los 2.169 votos (3,75%) de Belgrano (más del doble que Ciudadanos), que asimismo son votos de centro derecha perdidos. También son meritorios los 1.442 de Lorenzo Jiménez con Justicia Social (esos votos eran de izquierda) y decepcionantes los 1.349 de Ismael Beiro, que no fue comprendido ni es comprensible, pero que arañó esos votos al centro derecha.

Ojo a otro dato: los partidos que no entran en el Ayuntamiento obtuvieron en total el 20,34% de los votos. Son más votos que los del PSOE, que fue segundo con el 19,98% y tiene 7 concejales. Un desperdicio tremendo.

Pero, en fin, por los pelos, se le dice adiós al kichismo. Fue chungo mientras duró. Podéis ir en paz.