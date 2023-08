La provincia de Cádiz está mal preparada para el turismo masivo de agosto por culpa de las carreteras. No es nuevo y se sabía. El incendio en Las Canteras de Puerto Real obligó a varios cortes de tráfico, incluidos los dos puentes de acceso a la capital, el pasado domingo. Sin embargo, ese fue un suceso anormal. Lo peor es que cualquier contratiempo fortuito (como el incendio de un camión en la autopista AP-4, o un accidente de tráfico entre un autobús y una moto cerca de Tarifa) siembra el caos y deja colapsada más de media provincia. Justo en las fechas en las que acuden más veraneantes. Y en las que más utilizan los coches en las carreteras, pues el transporte público tampoco está a la altura de las circunstancias.

Es intolerable lo que ocurrió el pasado lunes en la autopista AP-4, en la dirección de Sevilla a Cádiz. Algunas personas pasaron más de cinco horas atrapadas en sus vehículos por los trabajos necesarios para retirar el camión que se incendió un día antes. Hubo ataques de ansiedad, personas (entre ellas niños) con síntomas de deshidratación… Se perdieron miles de horas para muchas personas, y se desperdiciaron cientos de litros de combustible no ecológico. La actuación de la Guardia Civil (todavía depende de nuestro ministro electo por la provincia, señor Grande-Marlaska) no ha sido valorada entre las de sus mejores días. Al parecer, por falta de personal. Pues no sólo faltan médicos del SAS.

Aparte de lo que sucedió el lunes, la autopista AP-4 sufre atascos casi todos los días del verano, y a casi todas las horas. Ya se han explicado los motivos. La supresión del peaje fue nefasta. Circulan camiones incluso los días de más tráfico. Se añade a que no se ha completado la autovía de la A-4, en el tramo entre Los Palacios y Jerez. Obra que ningún Gobierno termina.

Esta provincia tiene puntos negros top en Tres Caminos, en el tramo entre Vejer y Tarifa de la 340 que no es autovía, en los accesos a Barbate y Atlanterra… Lugares muy bonitos, sí, que no cuentan con las infraestructuras que se merecen. Terminar la autovía de Vejer a Tarifa es imprescindible, y además aliviaría los tránsitos en la autovía de Jerez a Los Barrios, que se multiplican en verano con la Operación del Estrecho.

En otros lugares de España también hay atascos en agosto. Cádiz no es la única provincia afectada. Pero los de aquí están diagnosticados y padecidos desde el siglo pasado. Hay remedios para aliviarlos. Y también hay una desidia enorme en los políticos incompetentes. Nadie habló de este problema crónico en la última campaña electoral.