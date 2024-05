Creo que nunca he escrito ningún artículo nostálgico, de esos que miran atrás con media sonrisa, recordando viejos tiempos, rememorando anécdotas y olores, y que provocan a veces la lágrima de la edad inversa. Y si no lo he hecho nunca es porque padezco una especie de pereza poética que me obliga a retorcer el presente, esbozar el futuro o imaginar una realidad paralela, pero que siempre me impide dar la vuelta a la mirada. Y digo toda esta chorrada sin pies ni cabeza porque me voy a lanzar, por fin, a escribir un artículo nostálgico. Para que no os asustéis.

Hace unos días se celebró una fiesta de exalumnos y exalumnas del instituto Pedro Muñoz Seca, aka la Victoria, aka la Vitoria. Al principio, cuando la anunciaron, no mostré ningún interés (otra vez la pereza poética). Pero luego, cuando mi amiga-hermana Ana invocó mi presencia, avisándome de quiénes iban a ir, decidí acudir. La fiesta incluía almuerzo, baile y hasta un concierto, la bebida estaba a precio casi británico (se ve que salgo poco) y las charlas te las tenías que organizar tú. No había nadie repartiendo papelitos con tu nombre para que las conversaciones fluyeran en orden. Con tanta gente, apenas había tiempo para extenderse en un diálogo. ¡Holaaaa, qué de tiempo!, sí, casi 30 años lo menos, joder, estás igual, pues anda que tú, solo unas arruguitas aquí, y esas canas, ¿y tienes hijos?, y ¿sigues en El Puerto?, uh, qué va, anda, mira, holaaaaa, qué de tiempo, sí, 30 años lo menos, joder, estás igual, eres la segunda persona que me lo dice… Y así todo el rato. Por mor del alcohol vespertino, las charlas dieron paso al baile. Y ahora viene la parte nostálgica del artículo. Porque diez horas después de que comenzara el evento, me vi en el círculo de colegas bailando como siempre hicimos, a pesar del tiempo y la distancia, casi en silencio ritual. Y justo entonces me di cuenta de que la añoranza es solo eso: un baile mudo en el que la memoria pone la música. ¿No ha quedado poético? Pues listo.

conexioncastillito.wordpress.com