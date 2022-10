El poder andaluz

En el calendario político de los andaluces hay un día destacado, como es el 4 de diciembre, en el que en el año 1977, los andaluces salieron a la calle, para reivindicar la autonomía. Ahora se va a convertir en el "día de la bandera andaluza".

Alejandro Rojas Marcos, que fundó el partido andalucista, que tuvo representación en alguno de los parlamentos, ha presentado un libro titulado "Poder andaluz". En el acto de presentación, compartió discurso y coloquio con Juanma Moreno, presidente de Andalucía y allí, según nos cuenta la crónica publicada por Diario de Cádiz, enarboló con fuerza la bandera y su sentimiento andalucista, que quedó patente.

Rojas Marcos le pidió la presidente Moreno, que se reconociera el 4 de diciembre como fecha de celebración andaluza. Juanma Moreno vio con buenos la propuesta, considerando que "tiene sentido" y si las cosas que tienen sentido, se las toma en serio, suelen salir. Con ello Juanma Moreno, según escribe en su crónica del Diario Raquel Montenegro, subrayó, aún más su andalucismo, confirmando así su política de gestos, como fue la visita al ex ministro Clavero Arévalo, uno de los promotores del referéndum de Autonomía del 28 de febrero.

El presidente Juanma Moreno dio el dato estadístico: que había crecido en un 10 %, en estos cuatro años de gobierno del PP, el sentimiento de pertenencia de los andaluces.

Subrayó el presidente Moreno que en el espacio liberal hay un fuerte sentimiento andaluz.

El PSOE de Andalucía reivindica su implicación desde el primer momento en defensa de la autonomía andaluza. Esta autonomía que "hoy en día sigue siendo el eje central del proyecto socialista para Andalucía", lo cual es evidentemente cierto porque en un Estado de las autonomías, como es España, no se pueden echar en el olvido las características de la región o como allí se dijo: "se leal con tu partido, porque si no no lo serás con Andalucía, porque el que es leal lo es siempre".

De este buen ambiente, en la conmemoración del 4 de diciembre hay que sacar todo el partido posible. La postura del PP ha quedado bien clara y el llamamiento a construir un poder andaluz, no supone ninguna invitación al separatismo, sino exclusivamente sacar todo el partido posible al Estado de las autonomías.