Dentro de nada, unos días, todo habrá pasado. La gente irá de su corazón a sus asuntos, como escribió el poeta. Algunos candidatos se habrán convertido en elegidos. En unos meses, cuando se sientan seguros, empezarán a influir y a gestionar. Salvo excepciones, el factor inapelable, la mayoría ha ido por amor a su pueblo, por lograr los sueños. Pero quedan los juramentos o promesas sobre un ejemplar de la Constitución y el ceremonial de investidura. Y a poner en cero el contador. Esto ocurrirá días después. El proceso habrá generado un sinfín de datos que evaluar para comprender a través de esta álgebra política que ha pasado realmente, donde se les quiere más y dónde menos y, sobre todo, qué va a pasar en diciembre, que es cuando llega la buena, nos dicen, aunque la buena sean todas. Vidas paralelas, unas municipales, unas generales. De lo próximo a lo lejano una vez más. Y lo que vaya a influir lo próximo sobre lo lejano del mismo modo que lo lejano ha influido, o no, en lo próximo. Por eso decía que el domingo va a dejar una montaña de números con los números que hay detrás. Me refiero al número de concejales sobre el número de votos. Votos de aquí y de allí, además. Somos un país, no catorce. Deseando votar, deseando conocer lo que hemos votado entre todos. No sólo en el lugar donde dormimos, los lugares que amamos, los lugares otros en donde también el pueblo ha hablado. Empleo la expresión romántica: el pueblo ha hablado. Si lo pensamos sabremos que es una afirmación populista y falsa, votamos los ciudadanos, el pueblo es un concepto romántico del siglo XIX, que ha traído mucha sangre y mucha muerte. Ciudadanía contra Pueblo, pues. Que da fenómenos como el de Arrimadas/Rivera. A quienes van a acabar de enviarlos al olvido. Voto a voto. Finiquitado. “Con lo que yo ha hecho”, que dice la gente, dándole al verbo ‘Hacer’ valores múltiples. Eso mismo, lo que hicieron para desaparecer y con ello una metáfora contra el nacionalismo independentista, el republicanismo irredento y la España de ciudadanos libres e iguales. En clave de desgracias, una muy grande. De nuevo nos pusieron en la España de los enfrentamientos radicales, como en el pasado. Y en la España de Sánchez, que ahora no se vota pero quieren algunos votarla en clave de los asesinos de ETA que van en las listas de Bildu y otras faramallas atribuidas al actual presidente del gobierno. En pocos días nos darán esos datos y los análisis correspondientes. Digo comparativos, digo palpitantes. Que servirán a algunos para confirmar. Sobre todo eso, confirmar.