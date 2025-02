Nuevo proyecto para el Puerto

Siempre que presentan un nuevo proyecto en Cádiz se debe acoger con las debidas reservas. De cada 10 proyectos no se cumplen nueve, por lo general, y quizá sea una apreciación optimista. No obstante, en el caso del proyecto del grupo Womack para el muelle Reina Sofía, hay aspectos que le dan verosimilitud. Entre ellos que la Autoridad Portuaria esté presidida por Teófila Martínez, la única que hizo inauguraciones de cierto relieve en Cádiz durante el siglo XXI. También es verdad que este proyecto no se puede empezar hasta que desalojen los contenedores de ese muelle y pasen a la nueva terminal, supuestamente en 2026. Esa terminal que, según algunas lumbreras de la ciudad, era un proyecto faraónico que no serviría para nada.

Según se ha explicado en el informe que ha publicado Joaquín Benítez en este Diario, la intención del grupo Womack es construir un recito cultural y de ocio de 20.000 metros cuadrados en el muelle Reina Sofía, que incluirá un espacio multiusos para museo, exposiciones y eventos. Y, además, crearían un auditorio cubierto con capacidad para 2.500 personas sentadas (lo que duplicaría el aforo del Falla, por comparar) y unas 5.000 de pie. Eso permitiría acoger eventos que ahora no se pueden programar.

Vistos los antecedentes, nos puede sonar a venta de humo. La inversión sería de 30 millones de euros. Los aspectos positivos vienen determinados porque se trata de un grupo privado. En este país queremos que todo sea público, pero el dinero de las inversiones ambiciosas lo aportan los grupos privados, como este de Womack, que puede incluir a Cádiz en esa ruta cultural andaluza que lideran Sevilla y Málaga, y en la que Cádiz está todavía en la segunda división.

Es una obviedad decir que si este proyecto se convierte en realidad, el turismo de Cádiz cambiará. Ya no sería tan estacional del verano, ni dependería tanto de los cruceros. Como se vio en el South International Series Festival y en otros eventos de cierto relieve, para que Cádiz se plantee estar a otro nivel (y así frenar los pisos turísticos) es imprescindible construir hoteles de cuatro y cinco estrellas. El de la estación, que proyectó Barceló, y el supuesto del Campo de las Balas deben hacerse cuanto antes mejor. Y no obsesionarse con el ruido de fondo. Porque en Cádiz no se puede proyectar nada sin que los mismos de siempre protesten para incordiar.

Esperemos que el humo de los proyectos gaditanos esta vez tenga fumata blanca y se convierta en una realidad. A lo mejor hasta pueden poner allí la carpa del Carnaval.