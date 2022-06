Los notarios de la calle Larios

Lo de usar los notarios en política debe ser una forma de enfatizar . Lo hicieron los Podemos-IU y el resto de residuos andalucistas. Dijo Teresa Rodríguez que iba a estar ocho años viviendo de la política en mayo de 2014. Ya ha pasado el plazo y compite para seguir. Lo dijo José María González, ahora parece que duda, o algún gurú le ha hecho dudar, para al final arrepentirse, dicen. Teófila Martínez mandaba el notario a los medios de comunicación a las primeras de cambio. Ahora en la política andaluza se trata de ver quién es el pistolero más rápido: Juan Espadas retó a Juanma Moreno a que ambos fueran al notario para declarar allí que no gobernarían con Vox. Le respondió el presidente de la Junta al candidato socialista que fueran a decir que no gobernarían con comunistas y bolivarianos, suponemos que en referencia a Por Andalucía. Debe ser que el acta notarial es el culmen del compromiso aunque como hemos visto, se incumple con la misma facilidad que si se dijese en un mitin cualquiera. El pobre notario lo más que puede hacer es: comparece ante mí Menganito y dice tal cosa, le da la copia al solicitante, que pasa por caja para pagar el acta, y a otra cosa. Más importante que los notarios es cumplir con la palabra dada, no aceptar aquel axioma cínico atribuido a Tierno Galván "los programas electorales están para no cumplirlos". Que se pongan los compromisos por escrito y que los ciudadanos exijamos su cumplimiento. Por ejemplo: la separación entre Iglesia y Estado. En lugar de que Mercedes Colombo e Irene García procesionen con la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, que no vayan como cargos públicos a ningún acto religioso. En lugar de que Teresa Rodríguez alardee de su fervor por la Semana Santa, que no participe en ceremonia alguna.

Resulta patético que el PSOE mande una nota de prensa donde diga " Juan Espadas irá de visita privada al Rocío" para luego ir acompañado de una cámara , ya cantaron Los Tontos de Capirote "si te gustan las navidades eres tonto de nacimiento, y tonto de capirote si por abril te gusta el incienso". Mezclar religión y política, superstición y campaña electoral, es de un populismo que asusta. Quizás con los notarios el asunto de fondo es ¿Vox representa para la derecha lo mismo que Podemos para la izquierda? Ambos en las esquinas del tablero, aunque ahora, como dijo Teresa Rodríguez, quien impugna el sistema es Vox, como lo impugnaba hace ocho años Podemos. "El poder corrompe al mundo y convierte en un segundo en malvado al hombre bueno", que cantaba el añorado Paco Rosado. Años de vivir del presupuesto en el gobierno han hecho de Podemos una mala copia de lo que fue, lo que ocurrirá con Vox. El que viva lo verá.