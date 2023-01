En las últimas semanas no paramos de escuchar noticias sobre paros en el sector de la medicina. Estos profesionales están muy descontentos con su situación. La cosa empezó por Madrid pero se está extendiendo por otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

El deterioro de la Sanidad Pública es palpable. Lo padecemos día a día. Solo hay que intentar pedir una cita para el médico de cabecera y lo que antes eran un par de días de espera se ha convertido en semanas, en muchos casos. En muchas ocasiones cuando consigues hablar con tu médico o, afortunadamente te has curado, o has terminado acudiendo a Urgencias porque no podías más, causando otro problema, el colapso de estos servicios de Urgencia en los hospitales.

En los hospitales también se ve este deterioro de la situación. Se nota cierto descuido en las instalaciones y se nota, cuando hablas con los profesionales un malestar general que también contribuye a agravar la situación.

Frente a estos datos de deterioro, la patronal de seguros privados, ha hecho públicos los datos de su sector que revelan que las polizas de seguros privados subieron en 2022, un 7 por ciento, un crecimiento que viene siendo por lo visto habitual en los últimos 5 años.

Está claro que el deterioro de la Sanidad Pública está provocando que muchos ciudadanos, para asegurarse la atención, estén pensando en contratar este tipo de servicios, algo que seguro no harían si el sector público funcionara bien.

Los médicos y los sanitarios no están alertando de la situación. La situación es que algo que teníamos gratis, bueno gratis no, es algo que pagamos con nuestros impuestos, va muy a peor. La calidad de la Sanidad Pública ha sido precisamente uno de los rasgos diferenciadores de la sociedad europea y especialmente la española frente a otros modelos como el americano donde es el sector privado el que manda y el que no tenga dinero…pues a cagarla, así de duro.

Creo que debemos prestar más atención a lo que está ocurriendo. Se está deteriorando una de las grandes conquistas de la sociedad española y convendría, ahora que se acercan elecciones, incidir en esta cuestión y que los partidos políticos se comprometan a la defensa de este sector o, los que quieran cargárselo, que lo digan claramente para que así los cuidadanos sepamos que tenemos que votar.