De marcianos y otras fantasías

Según el estudio de Cultura Científica de la Fundación BBVA el 28% de los encuestados cree que los alienígenas van y vienen entre nosotros como Perico por su casa y que los gobiernos lo ocultan. Por qué lo hagan es un enigma, aunque la realidad política podría apuntar, no a que los gobernantes lo oculten, sino que ellos sean los marcianos que nos gobiernan tras haber adoptado con mayor o menor fortuna apariencia humana, como en La invasión de los ladrones de cuerpos o Me casé con un monstruo del espacio exterior, por citar dos clásicos. Trump sería uno de los casos más evidentes de pésimo disfraz, seguido por Putin, Kim-Jong-un o un flaquito que por aquí conocemos bien, a quien parece que el disfraz se le está consumiendo.

Y ahí no queda la cosa. El 22% cree que las imágenes de Neil Armstrong pisando la luna el 20 de julio de 1969 fue un montaje rodado en un estudio de cine. Aunque la encuesta no lo diga, los conspiranoicos más cinéfilos hace tiempo que atribuyen a Kubrick, que un año antes había estrenado 2001, la filmación. La IA ha democratizado el falseamiento de la realidad en broma o en serio y TikTok ha tentado a algunos mandatarios –el nuestro: “hoy voy a hacer un tour por la Moncloa en plan Isabel Preysler”, “te pido que me acompañes a la última reunión del Consejo Europeo”– a hacer gansadas que hacen dudar que sean verdaderos o deepfakes.

Un 17% cree que el cambio climático es un montaje urdido por ecologistas, políticos progresistas o chinos queriendo colocar coches eléctricos, que esconde oscuras maniobras orquestales en la oscuridad, que dirían McCluskey & Humphreys (alusión solo apta para horteras nostálgicos). Y el 6% cree que la tierra es plana y que las vacunas causan autismo (la encuesta no aborda lo de los microchips que nos metían al vacunarnos contra el Covid).

Afortunadamente el estudio concluye que la mayoría de los ciudadanos españoles tiene un nivel alto de interés por la ciencia y un nivel medio de conocimiento científico. Y tampoco hay que preocuparse mucho por que el 28% de nuestros conciudadanos crea que los extraterrestres nos rodean o el 22% que el hombre no llegó a la Luna. En las últimas elecciones el 31,68% creyó que este PSOE sigue siendo el partido socialdemócrata que fue y el 12,38% que Vox tiene soluciones.