Aquí, tan lejos

No sé si es verdad que Pedro Sánchez hurtó a su vicepresidenta las medidas que iba a implementar el Gobierno contra la crisis. Yolanda Diaz está ya en la suma y competición, y ahí ni poco; es el primer a cara de perro al que asistimos. El gobierno no lo es tal, es lo que ha salido de una coalición rara-rara. Que se rompan las ligaduras es ya lo de menos. Se dirá entonces que tenía fecha de caducidad, desde el principio. Pero estamos en al prójimo como a ti mismo pero en esta clave. Pedro Sánchez les dice, no diciéndoles nada, lo que Belarra y Yolanda dicen de la OTAN, que no es lo que dice el Gobierno, o sea, ya me entiende, esta parte del gobierno que prefiere tanques, barcos de guerra, aviones y soldados antes que "políticas sociales". Es como decirles: ¿estamos en esas?, pues atentos a las consecuencias. Lo agónico de esta experiencia de desconfiados en la que se representa, todos representan, la comedia de la simulación siguen siendo los catalanes (nacionalistas y separatistas, no todos, ni mucho menos, ya quisieran), que están a lo que salta, pero vamos, que siempre sorprenden, son como conejos o pájaros desconfiados, asustadizos. ¿O cómo entender que 24 horas después de que el Abogado General de la UE le haya quitado el resguardo al percutor que traerá a España a Puigdemont y demás golpistas huidos, se "encaje" en Madrid el nuevo Honorable para exigir la "taula, ya" en la que se solucione para siempre la "judicialización" de la política catalana? Qué pesados pero es lo que les ha estado viniendo bien, lo que les da réditos. Tengo dudas de que el Honorable Aragonés no tenga dudas de las intenciones últimas del presidente Sánchez, que finalmente hará lo que más convenga. A sus intereses políticos y personales, por supuesto.

Si de interpretar las caras se trata, y traducir las palabras, habría que fijarse bien en la cara de Aitor Esteban, que parece padecer un cansancio metafísico. La cara de la señora de Bildu es otra cara, ha pasado de su Ortega Lara vuelve a la cárcel (EGIN) a ese papel escrito que leyó sobre el perdón por el mal causado. Pero claro, como el presidente le dijo a las derechas que estaban tristes porque ETA ya no mataba (sí, así), estos papeles estelares tienen todo el sentido. Mas insisto, aquí, tan lejos, y con este calorón y este ventarrón, cómo saber certeramente lo que se mueve, si dejarán a Su Señoría que reciba a los golpistas huidos y se les hará juicio aunque Pedro Sánchez los indulte, o no, que dependerá de.