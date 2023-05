Los que tenemos una edad avanzada recordaremos una de las secciones más descacharrantes de los antiguos tebeos, palabra que se incorporó al idioma a partir de los TBO. El Profesor Franz de Copenhague ofrecía cada semana unos artilugios de su invención que no servían para nada: melones cuadrados, aparatos limpia-narices, dispositivo para hacer vino con zapatos viejos y otros por el estilo. En esas se han instalado los candidatos de las elecciones municipales de Cádiz. Es posible que en otras ciudades están igual, pero en Cádiz hemos alcanzado niveles insuperables. David de la Cruz propuso hace ya meses un cuerpo municipal de canguros con el fin de que los papás no tuvieran que cuidar a sus hijos, el estado del bienestar elevado a la enésima potencia. Ahora el candidato de Adelante propone que los parques y las plazas tengan horarios para que los perros corran en libertad, lo que quiere decir que además de llenar las calles de meados y cacas puedan hacer los mismo con los jardines. Basta echar un vistazo a la plaza de España para ver en lo que se ha convertido el jardín, un lugar donde los perros hacen sus necesidades sin control, una porquería enorme, como los perros por las playas. Supongo que tendrá como objetivo agradar a los dueños de los 13 mil perritos de la ciudad. Belgrano, por persona interpuesta, propone recuperar las ninfas del carnaval, degradante concurso al que alguna que otra feminista sobrevenida no resistió a presentarse en su momento, incluso ha propuesto cambiarle el nombre al barrio de Santa María, por hablar que no quede. Beiro propone que el estadio deje de llamarse Nuevo Mirandilla para que se llame Karransa, así como suena , una majadería como la copa de un pino, del orden de llenar la Bahía de rascacielos que ya dijo en su día. El candidato de Ciudadanos quiere un barrio flotante frente a la Barriada de la Paz, una especie de Waterworld sin Kevin Costner, una de las mayores pamplinas que yo haya visto en campaña electoral, fruto de la desesperación de aquel que se sabe muerto después de haber apartado a las dos buenas concejales que ha tenido el partido. La tal Liberato de la podemia quiere que se cobre a los turistas por entrar en el Parque Genovés, se nota que la muchacha ni vive en Cádiz ni tiene nada que ver con la ciudad ni siquiera alcanza el nivel medio de inteligencia que se debería exigir para presentarse a unas elecciones.Oscar y Bruno compiten en quedar bien con los interlocutores de cada día, ese bienquedismo electoral consistente en decirle a cada quien lo que quier oír. Así vamos, a toda velocidad para estrellarnos contra un muro donde pone "se traspasa", como en el chiste. Con estos bueyes aramos.