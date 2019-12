Los infiltrados

Desde que me anunció su marcha a Singapur como corresponsal del diario Právo, no había vuelto allamarme. Me sorprendió a una hora poco habitual, habida cuenta de que tenemos 7 de diferencia.

–Ya estoy establecida en Singapur, tu hija me ha ayudado mucho. He empezado a mandar crónicas a miperiódico. Tenías razón esto es espectacular.

–Te lo dije. Mandé cinco crónicas desde allí para La Razón y alguna vez lo hemos comentado aquí también. Los hospitales y universidades más avanzados del mundo, orden, modernidad, limpieza…una delicia.

–Sí, ya te iré comentando cuando vaya conociéndolo más, pero quería hablar contigo a propósito de laentrevista tuya que publicó el Diario de Cádiz. Me sorprendieron algunas cosas que no conocía de tu vida y que las cuentes ahora.

–Era un compromiso que tenía desde hacía mucho tiempo, es pasado y pasado ya lejano.

–El tema que comentas de los agentes del KGB me ha llamado mucho la atención.

–A ti y a muchos que no podían ni imaginarlo, pero hoy precisamente he estado comentándolo conuna persona que en aquella época era una autoridad a quien yo informaba. Lo hemos recordado y a alguno de los operarios de astilleros que me informaban a mí y que ya ha fallecido.

–Jaime, yo, como periodista y sin un conocimiento directo sé que todas las manifestaciones que empiezan pacíficamente y terminan con mucha violencia hay siempre grupos perfectamente entrenados en guerrilla urbana y financiados por quien tiene intereses justamente contrarios a los de los organizadores.

–A ver Erika, no sé de dónde, pero estoy seguro de que las manifestaciones actuales en Chile, 25 muertos por una subida del billete del metro, en Hong Kong, los chalecos amarillos en Francia o en nuestraCataluña cuentan con grupos entrenados en guerrilla urbana y financiados desde el exterior.

–Jaime he leído que han llegado a Cataluña grupos anarquistas de Francia, Italia y Alemania y quehay un banco ruso que está financiando el “procés”.

–El 13% de los detenidos son extranjeros. Yo ahora no estoy en eso, pero cuando estaba he tenido constancia de que esas cosas pasan y si alguien no lo ve, peor para él.