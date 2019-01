Nada más descolgar suena la voz amiga de Erika:

-Enhorabuena Cádiz!!!

-Sé por qué lo dices. Seguro que es por la recomendación que New York Times y el canal de noticias alemán Welt hacen de la provincia de Cádiz como uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

-Así es. No me ha sorprendido tanto, ya sabes que me gusta mucho tu ciudad y lo que pude ver de la bahía. Me falta, espero en una próxima visita, conocer los pueblos blancos de la sierra, Jerez…

-Si, te queda mucho por conocer de una provincia que tiene playa, montaña, historia, monumentos, gastronomía, ciudadanos acogedores, donde nadie se siente extraño. Un potencial turístico enorme si nuestros políticos se decidieran de una vez a ponerlos en valor.

-Y mejorar la oferta hotelera, los transportes y sobre todo la limpieza de calles y monumentos.

-Tienes razón Erika, ya me lo hiciste notar en tu última visita y añado que museos, comercios y restaurantes tienen que subir un punto en presentación, mantenimiento y accesibilidad, además de horarios que se acoplen a ese turismo que deja su dinero en nuestras ciudades.

-Hablando de hoteles, según leo en el Diario, parece que ya empieza el Valcárcel, la casa del Almirante, el Campo de las Balas, la punta de San Felipe, Benito Cuesta, Tiempo Libre…En poco tiempo vais a tener una oferta hotelera de primera magnitud.

-No seas inocente, Erika, ya te dije que la unidad de tiempo de las obras en Cádiz es el decenio. Lo que se proyecta hoy tardará uno o dos decenios en empezarse y otro tanto en estar en servicio. ¿cuánto tardó la estación de autobuses de la señorita Pepis? y ¿cuánto lleva el pabellón Portillo, el nuevo hospital, la ciudad de la Justicia, o el tranvía? Es que se deja la gestión en manos de politicos enchufados en vez de ponerlo en manos de profesionales y así nos va. Hasta fallamos estrepitosamente en la limpieza, que no hace falta ser ingeniero de caminos para organizarla.

-Bueno, ya tenéis nuevo gobierno en Andalucía. ¿Va a cambiar algo?.

-Espero que sí, y aunque tienen mucho trabajo, es urgente y difícil, pero imprescindible. (Continuará).