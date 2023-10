Napoleón decía que prefería a generales con suerte antes de los buenos generales. Eso debe ser Manolo Vizcaíno porque en 10 años ha conseguido mantener cuatro años al Cádiz en primera y multiplicar por 10 su presupuesto, encima premiando la fidelidad de aquellos que eran socios en Segunda B. Ha convertido al Cádiz en una empresa moderna y eficiente, bien gestionada y con buenos resultados deportivos, eso que dicen los cronistas cutres “que la pelotita entre”, lo que quiere decir que los resultados deportivos han acompañado a la gestión empresarial, a pesar de la cruenta guerra con Quique Pina, dicho sea de paso. El día que Vizcaíno no esté los cadistas le echarán de menos, el que viva lo verá. La capacidad de convocatoria que tiene el Cádiz ahora se vio demostrada el miércoles en el salón de actos del Hotel Q, donde acudió una masa de gente a conocer de primera mano ese proyecto llamado en inglés Sportech City, con las instalaciones llamadas “coworking” o “data”, los nombres en inglés dan mucho lustre. Por allí andaba la Universidad, la Junta y los ayuntamientos de Cádiz, El Puerto y Chiclana. Todas las instituciones menos las que tienen responsabilidades sobre el proyecto: no estaba la Autoridad Portuaria, que ha concluido el expediente de expropiación sobre los terrenos de la antigua Delphi, no estaba el Ayuntamiento de Puerto Real que tiene calificado el suelo en el PGOU como industrial, no estaba el Gobierno de España que debe culminar el expediente expropiatorio. Sorprende que estuvieran tres alcaldes para decirle a la alcaldesa de Puerto Real lo que debe hacer. No sé qué pensarían estos alcaldes si ocurriera al revés, si otro alcalde fuera a decir lo que debe hacer en su término municipal. De traca que esté Antonio Sanz, consejero de Presidencia, una bofetada a Teófila Martínez, nombrada por la Junta de Andalucía. Bien es verdad que Sanz ha estado en todos los saraos de corte similar: Carbures, Moving, Torrot, Humanox, los grandes petardazos empresariales bendecidos por el eterno dirigente del PP, debe tener mal fario , el reverso tenebroso de Manolo Vizcaíno. También andaba por allí Javier Tebas, de Vox y del Real Madrid, valga la redundancia, que según parece va a ser el pagano de la operación. Me hace gracia el concepto “industria del fútbol”, circunloquio utilizado para ver si se le cuela al Ayuntamiento de Puerto Real que tiene calificado el suelo como industrial. A cualquier cosa se le puede poner antes la palabra industria como una engañifa. Por si fuera poco Vizcaíno ha tenido la suerte de que no tiene delante a Barroso como alcalde. No se sabe en qué quedará todo, que la fortuna ayuda a los audaces, dijo Virgilio.