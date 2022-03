El gobierno de Kichi se desangra

El gobierno de José María González acaba de pegarse un tiro en el pie cuando apenas queda poco más de un año para las próximas elecciones municipales. Nada ha tenido que ver la oposición local, ni los "facistas" que según el entorno de este equipo han atacado desde 2015 al gobierno de izquierdas. El golpe ha venido de la propia casa. Y por eso es el que más duele. Habrá que ver qué se inventan los habituales de las redes sociales adeptas a la coalición para torcer esta realidad y decir que "nada ha pasado" y que la culpa es de lo de siempre.

Poca capacidad inventiva van a poder tener, por no decir ninguna. Las tensiones entre Adelante Cádiz y Ganar Cádiz en Común, vienen siendo una realidad desde hace bastantes meses, pero siempre se han mantenido en casa, donde se lavan los trapos sucios, en un deseo, más de los segundos que de los primeros, por no romper el gobierno de coalición.

La situación se hizo ya pública hace apenas unas semanas, cuando el alcalde intervino en la polémica de las terrazas de los bares de la calle de la Palma. Polémica que no era tal, por cuanto simplemente se tenía que cumplir una ordenanza ya aprobada por el Ayuntamiento. Pero el alcalde, o quien le asesorase en este asunto, vino a descalificar el trabajo de Martín Vila, edil de Movilidad y Urbanismo y cabeza de Ganar Cádiz, prometiendo una solución que no era posible a los hosteleros críticos.

Entonces Ganar Cádiz no se calló y la crisis se hizo pública. Ya soterrada, hace apenas unos días se produjo otro conato de enfrentamiento debido a los fondos Next Generation. Tras varios pasos mal dados, el Ayuntamiento logró 4 millones de euros para temas de movilidad... el área de Vila. Curiosamente, en un primer momento se intentó que éste no saliese en el comunicado en el que se anunciaba este fondo tan importante.

Pero el caso de los Presupuestos Municipales es mucho más grave. Estamos hablando de la principal norma de todo gobierno, sobre la que se supone que se basa la gestión de todo un año, y donde el partido gobernante plasma su modelo de ciudad.

Lo denunciado ahora por Ganar Cádiz refleja una total ruptura en el diálogo interno de gobierno, algo tan esencial cuando son dos los que están en el mismo. Y alerta también a la ciudadanía sobre cómo se está gobernando la ciudad desde San Juan de Dios. Todo hace pensar que no existe coordinación ninguna, control ninguno de las políticas de ciudad.

Todo ello a un año escaso de las elecciones y con José María González sin aclarar si se presentará o no a un tercer mandato y con otras crisis recientes como la de Eléctrica de Cádiz. Claro que ahora la cuestión va más allá. No sólo es si Kichi va a optar a la reelección, sino si tendrá la fuerza suficiente como para mantener la coalición electoral o si cada uno irá por su lado en 2023. Mientras, la oposición, tan perdida siempre en este mandato, comienza a frotarse las manos. Hay partido, estarán diciendo, sin creerse su suerte.