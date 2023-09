Desconozco el motivo por el cual hay que hacer balance de los 100 primeros días de un gobierno. Hacerlo en el primer año me parece un plazo lógico, en ese tiempo los nuevos gobernantes han podido hacerse cargo de sus funciones, cambiar lo que crean que deben cambiar y poner en marcha nuevos proyectos. En 100 días a Bruno solo le ha dado tiempo para realizar anuncios: que si se van a hacer viviendas, que si se hará el Portillo, que se reformará el Parque Genovés, que se buscará un uso a la Pérgola, que se terminará el Teatro de Verano, que si no se llega a tiempo a la EDUSI no es por culpa del PP. De manera efectiva se habla de “planes de choque” que se han chocado con la realidad de la ciudad: de mantenimiento no se ha visto ni un euro en la call, el remanente de tesorería se dice que se va a gastar , ya veremos, y la limpieza con mucho rollo pero la ciudad sigue tan sucia como siempre porque los gaditanos somos unos guarros sin remedio. La única medida adoptada por el Equipo de Gobierno que ha supuesto un cambio es la anulación del proyecto de peatonalización de la Avenida de Portugal, sin contar con la manga ancha que hay para las terrazas. Todo ha sido chau chau, muchas redes sociales, mucho Teru autopromocionándose , poco más. Es verdad que ahora se ve a los concejales en todos los actos de la ciudad, no se veían en época del Kichi, lo único que quiere decir es que les gusta un sarao más que a un tonto un lápiz, aunque ellos le llamen trabajar. La ciudad no ha cambiado. Ha cambiado la vida de todos los asesores que han sido contratados por el PP en el Ayuntamiento, a la cabeza el gabinete de prensa de Teófila. Si usted va al despacho del alcalde verá justo antes de entrar un despachito que le gustaba usar a Carlos Díaz, en época de Teófila lo usaba Jorge Moreno, con el Kichi era el lugar de Barcia y ahora Chano Ruiz. Se hizo un traje a medida en las dedicaciones exclusivas, se obsequió a la oposición con una generosa subvención y dos liberaciones por grupo para que estuvieran callados como la escena de las uvas del Lazarillo de Tormes. Mientras tanto se obsequió a Pablo Otero con una dedicación parcial como concejal del Mayor que compatibiliza con su trabajo como director de una residencia de ancianos, a Mayte González con otra que comparte con su trabajo en un conocido bufete y al Teru que lo comparte con la empresa que tiene. Tres trajes hechos exprofeso mediante la colusión entre lo público y lo privado para el beneficio particular de tres concejales . Se cambió el retrato de Salvochea por el del Rey, pero nada se sabe del estadio o de la placa de Pemán, por decir dos asuntos a las que se opuso el PP en la oposición. Esperemos a ver qué pasa cuando dejemos hablar de la amnistía.