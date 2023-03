Un aluvión de gerifaltes de todo pelaje y condición, ministras, ministros y ministres, todos con promesas diferentes nos aseguran un futuro de colores: trabajo en Navantia, contratos indefinidos, comisarías de policía, cuarteles de la Guardia Civil, medallas (pensionadas o no), esto no ha hecho más que empezar. El carrusel seguirá con consejeros que nos prometerán hospitales, facultades, juzgados y lo que haga falta. Los de Adelante, con o sin IG, nos prometen soterramientos, bosques urbanos, dentistas y hasta canguros para que cuiden a los niños, que ahora a los papás (y las mamás) quieren tener pocos niños y dedicarles poco tiempo, así que mejor que se haga cargo el Estado. El Migagas nos promete rascacielos y aparcamientos en cada esquina, te distraes un momento y ya tienes un dibujito con el Empire State Building en tu edificio. Oscar nos promete una Ciudad de la Infancia en la Punta de San Felipe, el Sin Champú se limita a regalar banderas de Andalucía por ahí, ya que viene poco y no sabe muy bien quién es quién, después de 20 años viviendo en Madrid. Bruno invita a café, así que el gañotismo gaditano tiene una manera como otra cualquiera de ahorrarse el desayuno, aunque el propio Bruno es más de cola cao, bebida impropia de un seguidor del Athletic Club. Lo más curioso es que un día la ministra de Hacienda promete 700 empleos en Navantia y cinco días después los comités de esa misma empresa anuncian movilizaciones por falta de carga de trabajo. Algo no cuadra, o hay encargos o no los hay. La ministra de Fomento o como se llame ahora el invento promete arreglar lo de la autopista pero solo en territorio sevillano, no se puede protestar por esta decisión no vayamos a ser motejados de catetos, que lo de Sevilla es como si fuera para todos, que aquí se usa más el puente del Alamillo o el del V Centenario que el de la Constitución o el Carranza(con perdón). Como cantaban Lole y Manuel : todo es de color. No sé si seremos catetos pero lo que sí parece es que nos hemos tomado un tripi, de tantas cosas y tan maravillosas que se van a hacer. Ojalá hubiera elecciones cada dos o tres meses, unas para recibir promesas y otras para chequear que esas promesas se han cumplido. Así sabríamos a qué atenernos. Yo aconsejaría a todo candidato que no dijese nada que se tuviese que comer meses después. Ya le ocurrió a Teófila con los 5.000 puestos de trabajo que iban a crearse en la Zona Franca, o al Kichi con que se iba a arreglar el problema de la vivienda con dos millones de euros o las energías renovables que prometió el extinto Barcia. La gente tendrá que seguir pagándose el dentista, el sicólogo y lo que es peor, cuidar a sus hijos como si fueran padres y madres normales.