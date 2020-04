V AYA en primer lugar el respeto a los expertos que en las distintas administraciones están tomando decisiones en todo esto del Coronavirus. Creo que lo primero que hay que hacer es apoyarles porque es muy dificil acertar en un asunto tan complejo y con tantos intereses y donde lo primero a mirar es la salud de todos, especialmente el colectivo de personas mayores, los que más peligro corren.

Dicho esto, creo que a la hora de ver cómo se vuelven a abrir los bares si hay que tener en cuenta una cosa fundamental y es que estos son sitios de disfrute, a los que vamos a pasarlo bien. Por tanto hay que tener mucho cuidado en no pasarse con cuestiones restrictivas, porque entonces en vez de ser un placer, ir a un bar será un infierno, y muchas personas, simplemente, preferirán ahorrarse la experiencia.

Los próximos meses van a ser meses sin turismo e incluso puede que el movimiento entre distintas zonas de España no esté del todo liberado con lo que por decirlo en un lenguaje llano, "todo quedará en casa", los bares se nutrirán especialmente de público local.

Comprendo el tema de las distancias, de lo difícil que va a ser que funcionen las barras, que nos lavemos las manos más que Pilatos o incluso se entenderá, aunque sea desagradable, que un camarero se te acerque con la mascarilla puesta.

Pero creo que no hay que pasarse, por ejemplo, con lo de las mamparas, porque si uno está como metido en una cajilla, pues no tendrá ganas de pedir media de chocos y una copita de manzanilla. Preferirá tomárselo todo en su casa o en medio de un parque. Todos vamos a estar un poco asustados cuando volvamos a la calle, así que mejor crear un clima amable, más que asustadizo.

También me parece un poco exagerado eso de no poder compartir raciones. Habrá que llegar a un consenso. Qué se puedan pedir platos para compartir y que a cada uno le sirvan en su plato o incluso dividirse hasta los picos, pero creo que ya no estamos preparados para volver al primer y segundo plato y no poder cogerle a tu vecino de mesa ni una papa frita.

Creo que es muy importante que en el tema de los bares se tenga muy en cuenta para que se va a ellos, que no es por necesidad. Un bar tiene que ser un sitio para pasárselo bien, no un infierno. Esta máxima será muy necesaria para que sigan existiendo. Si los convertimos en comedores militares, todo el mundo se quedará en casa y más con la fuerza que está adquiriendo la comida a domicilio.