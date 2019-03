Viajes en el tiempo

Esta misma semana la revista Scientific Reports sorprendía al mundo con la publicación del experimento realizado por un equipo científico internacional que ha logrado revertir el estado de un ordenador cuántico una fracción de segundo hacia el pasado. “Un momento, un momento, Doc. ¿Quieres decir que has construido una máquina del tiempo...?”. Calma, pequeños McFly, no os emocionéis que doblegar el rumbo de la flecha del tiempo a nivel de macroorganismos no parece un camino que se recorra en dos días (ni en un DeLorian), aunque trabajos como el capitaneado Gordey Lesovik pongan a mil nuestra imaginación. De todas formas, y atendiendo a las declaraciones de algunos de nuestros políticos como las de Pablo Casado que quiere regularizar la situación de las mujeres inmigrantes que den a sus hijos en adopción, el viaje al pasado, a un oscuro pasado, parece cada vez más real.