'Historias', del gaditano Paco Sepúlveda, se estrena en los cines el 24 de mayo

Historias, el segundo largometraje del director gaditano Paco Sepúlveda, y que supone la última aparición en la gran pantalla del actor Juan Diego, llegará a los cines el próximo 24 de mayo, tras su paso por la Sección Oficial Fuera del Concurso del Festival de Cine de Málaga.

Además del llorado actor, la película coral, que fue rodada en distintas localizaciones de Madrid, Cádiz y Montevideo (Uruguay), cuenta una gran nómina de rostros conocidos de nuestro cine, estando el plantel actoral formado por Fernando Tejero, Maggie Civantos, Eduardo Blanco, Aura Garrido, Manuel Morón, Emilio Gutiérrez-Caba, Luisa Gavasa, Albert Baró, Sauce Ena, Diego Domínguez, Malena Narvay, Alejandro Martínez, Nahuel Picone, Julia Miró, Edu Rejón, Enzo Lombardi, Cocó Jiménez, Helena Kaittani, Amaia Sancristóbal, Beatriz Torres y Manuel Baldé.

Historias plantea un recorrido lineal, a través de la vida, que gira en torno a 11 historias que van desde el nacimiento a la vejez, pasando por todas las etapas: el primer amor, el primer desamor, la madurez, las complicaciones y decepciones de la vida adulta, las despedidas… Once escenas unidas por la lucha de sus protagonistas contra el miedo y la búsqueda de la felicidad.

En palabras del propio Paco Sepúlveda, "con Historias pretendo contar el núcleo de lo que, bajo mi punto de vista, somos como seres humanos; más ahora, que cada vez nos separan más cosas como la tecnología o la necesidad de posicionarnos en todo, creando así una especie de hinchada de fútbol que nos convierte en hooligans de la vida".

"Ahora que parece que el miedo nos invade por las guerras cada vez más continuas y las políticas más cerradas por fronteras que niegan la vida a quien busca sobrevivir", dice Sepúlveda, con Historias se detiene "en lo verdaderamente importante, en lo que llamamos cotidiano como si fuéramos conscientes del paso del tiempo real y de cómo vivimos". "Me detengo en los silencios de lo que no decimos y lo que de verdad me preocupa y tiene mi atención: el trato que nos merecemos como personas, el tiempo y el amor necesarios para superar el miedo que nos provoca esta vorágine cada vez más rápida y extenuante que es la vida. Hay algo que por mucho que cada uno tenga su pensamiento, su ideología, sus valores y su moral, nos une a todos. El miedo y el amor".Historias es una producción de Guainot Produce (su sello) y Mother Superior con Avant Events y Bastardas Films de la actriz Maggie Civantos como productora asociada. De esta forma, esta es la segunda colaboración entre ambos cineastas y productores tras El juego, la primera película que estrenó Sepúlveda que contó con Civantos y el actor Nico Furtado como protagonistas.

De hecho, aunque El juego logró estrenarse el pasado año, es Historias el primer largometraje que empezó a rodar Sepúlveda, una película, por tanto, largamente acariciada (desde 2018) y muy trabajada por el gaditano. "Comencé a rodar Historias en 2018 pero no pensando que iba a ser una película, sino trabajando escenas sueltas a modo individual con diferentes actores pero, poco a poco, me fui dando cuenta de que ahí había un relato, una película sobre nuestra forma de gestionar el amor, los miedos que nos acompañan en nuestra vida, la incertidumbre que vivir conlleva y cómo todo eso lo volcamos en nuestra pareja", detallaba hace unos años Sepúlveda a este periódico sobre el proyecto que, por entonces ya estaba comenzando a tomar su forma original.

Paco Sepúlveda comenzó su carrera en el cine como actor. Así, el gaditano –que se marchó a Madrid en 2011– ha estudiado con John Strasberg (hijo del mítico Lee Strasberg) y con el que considera su maestro, Fernando Piernas. Además, Sepúlveda se fue a Cuba, a la prestigiosa escuela de San Antonio de los Baños a estudiar dirección y a estudiar la escritura en la Factoría del Guión con Pedro Loeb.

Como actor ha participado en títulos como Perdóname, Señor (interpretando el personaje de Guerrero) o Tu hijo; y como cineasta tiene en su haber el cortometraje Inocencia (con Alberto Amman como protagonista y que fue premiado en los Premios Asecan, en la Semana de Cine de Medina del Campo y en el festival de cortos de Almería) y Nonna, con Isabel Genis y Teresa del Olmo, y el largometraje El juego. Además, ya se encuentra trabajando en su tercera película, Contacto cero.