Nada más llegar José María González y su extravagante equipo al poder municipal hubo mucha gente que pensó que se iba a producir un caos, las calles no se iban a limpiar, la basura no se recogería, habría un colapso de tráfico permanente, los servicios municipales estaría inactivos, los funcionarios no cobrarían sus nóminas. Nada de eso pasó. A trancas y barrancas, con un equipo cuajado de incompetentes y perezosos, la vida siguió su curso, no hubo la hecatombe pronosticada por las causas que fueran. Visto con la perspectiva de ocho años se podría decir que la gestión más brillante ha sido la de Aguas de Cádiz, gracias sobre todo al gerente Jesús Oliden. Se pasó de las cuchipandas de Romaní y de contratar servicios inexistentes con el director de su tesis, de dar agua en mal estado a Loreto, de inundaciones en La Viña, La Laguna y Nueva, a una gestión eficaz y resolutiva. El contraste debería haber llevado de vuelta a Romaní a la puerta de las discotecas de donde venía. Se desbloqueó, parece, la Ciudad de la Justicia. Se comenzó el arreglo de las murallas . El proyecto de carril bici que tuvo parado Teófila se completó, se puso orden en el caos de las terrazas dando prioridad al peatón a pesar de la resistencia de LLORECA, se acometió la peatonalización de diversas zonas de la ciudad, plaza de España como emblema, se puso en marcha la puesta en carga de la parcela de Navalips, en los últimos cuatro años hubo una mejora sustancial de los equipamientos deportivos y un alivio de la deuda(a pesar de lo cual al responsable lo han castigado al final de la lista). En Cultura, Fiestas y Turismo no ha habido novedad, más allá de que Montemenor se cree que es una diva poniéndose de protagonista en carteles y vídeos. Lo de Eléctrica de Cádiz es uno de los mayores pufos que se recuerdan, 7 millones pagados por los usuarios de esta empresa por el nepotismo de poner a Alba del Campo al frente de la empresa (no olvidemos al grupo que le peloteó con una copla de Pedripol ), por más que se empeñen la regulación de los pisos turísticos no ha servido para nada porque los alquileres no han bajado, los 7 años para hacer un contrato de limpieza que ahora se tiene que reformar es de aurora boreal, el proyecto de plaza de Sevilla no ha mejorado nada en estos años, seguimos con el mismo problema de vivienda a pesar de Chavalas y Chavales, ni un euro en la mejora del Patrimonio, así se comprende la expulsión de Paco Cano de las listas, ni un milímetro de avance en la regulación y nuevo contrato del transporte urbano. Ninguna mejora en la relación puerto-ciudad, ni un avance en Valcártcel u Hospital. Por no hablar de los pelotas del poder, siempre en el abrevadero municipal. Fin.