Todos somos andorranos

Como ahora todo el mundo tiene mono de carnaval, propongo una agrupación que se llamen "Andorranos, con las dos manos" , quizás un cuarteto para lo que podrían hacer una UTE el Morera, el Gago y el Cossi. Una agrupación con el estilo de "Tres notas musicales" con unas pinceladas de El Carota sin que la cosa acabe en la Prevención, entre otras cosas porque ya no existe. Sería una agrupación de gente que quiere todo por la cara, no pagar impuestos, no colaborar con nadie pero que le den todo hecho. Con tipo de youtoubers estilo El Rubius, cualquier cosa sacada de El Millonario , de paso le hacemos un favor al más famoso industrial de la plaza. Una parodia sería cuando El Rubius coge el COVID y lo llevan a un hospital público pagado con los impuestos que pagan los demás, En el fondo en España hay muchos Rubius solo que no ganan dinero para irse a Andorra. Son completamente Rubius Pablo Iglesias e Irene Montero que no contentos con tener coche oficial cada uno, haber renunciado al piso de Vallecas del que presumieron, ganar entre los dos 10 mil eurazos limpios al mes, vivir en una mansión, haber colocado a todos los amigos, haber expulsado a todo aquel que disentía, no contentos con todo eso han nombrado a una asesora para que les cuide a los niños, todo sea por la clase obrera , los de abajo o como se diga. La lista es inmensa, por ejemplo, Los 40 de la Diputación, ese ejército de asesores entre los que están alcaldes que nunca han pisado el Palacio Provincial, portavoces del PSOE en los pueblos, trabajadores de las sedes de los partidos y alguna supuesta feminista que lleva toda la vida viviendo del cuento. En ese grupo de Rubius gaditanos podemos colocar al árbitro y al politólogo de Adelante Cádiz a sueldo público en el Ayuntamiento, los de El Tercer Puente al calorcito de la publicidad municipal, la legión de cargos públicos con coche oficial que les recoge el vehículo público en su casa para llevarlos al trabajo, las amantes y novias de concejales que dejaron bien colocadas. Rubius es también el dinero con el que se paga la sede de Gaspar del Pino, la de San José con Sagasta, la de Cánovas del Castillo. Rubius es la cajera de Unicaja, el gerente provincial de la vivienda con ese estrafalario título de la Universidad de Carbures, el que regala Lavadoras y tiene accidentes de tráfico pasado de amontillado. En el fondo Rubius somos todos, los que queremos saltarnos la cola para la vacuna por la cara, los que evitamos pagar impuestos, los de la frase "¿lo quiere con IVA o sin IVA?", los de la economía sumergida que supone el 25% del PIB pero luego le exigimos al Ayuntamiento o al Gobierno, los que llamamos flojo al alcalde y nosotros no pegamos ni un sello.