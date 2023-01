Lo peor de la última y reciente polémica sobre el derecho al aborto en Castilla y León es la inevitable certeza de que el asunto ha sido sacado por Vox con una clara intención electoral, mucho más que política, social e incluso moral. Y lo terriblemente atado y amordazado que está el supuestamente moderado PP en todo este asunto. Por no hablar de la contradicción en la que incurre el muy nacionalista partido de ultraderecha al utilizar su poder en una de las denostadas autonomías para rebelarse contra la unidad de las leyes estatales. Tengo la impresión de que no sólo las mujeres sino incluso el derecho a la vida que proclaman tienen muy poco que ver con la jugada, sino que más bien son usadas como bandera con la única intención de sacar la cabeza en el panorama de comicios de este año.

El asunto del aborto es lo suficientemente serio y trascendental como para no ser esgrimido en estas batallas. Como en cualquier cuestión moral conviene abstenerse de certezas y dogmas, y mucho más de imponerlas a los demás, condenar o señalar al discrepante como alguien digno del fuego eterno o cuando menos de la cárcel. Tengo para mí que la inmensa mayoría de las personas se plantean dudas, y grandes, a la hora de tomar una decisión sobre el futuro del feto que llevan dentro y sé que el trauma es frecuente. Pero no soy tan ingenuo como para proclamar que sea un drama siempre, y admito que para unas pocas sea sólo una molestia de la que desprenderse sin mayores problemas de conciencia. Así somos.

Como español que sobrepasa largamente los sesenta recibí una educación cristiana de la que en general no reniego. Pero digamos que el creador me dotó de la suficiente inteligencia para discernir que ninguna parte de la doctrina que impartían esos profesores era indiscutible, y que algunas de las semillas ideológicas que esparcían merecían caer en terreno pedregoso. Si eso era de niño, imaginen lo que pasa por mi cabeza de adulto hecho pero aún poroso para las ideas. Como ese imperfecto producto cristiano que soy, me resulta difícil de asimilar y aceptar la expresión "derecho al aborto", pero la de "el aborto es un crimen", dicha así como para ser grabada sin matices en unas nuevas tablas de piedra, es una gran falacia totalitaria e inmisericorde que sólo pueden esgrimir los convencidos de que la única ley válida es la que emana de su particular dios.