Entre las muchas enseñanzas que deja la campaña electoral, resulta evidente que ésta ha confirmado con rotundidad que el grupo de comunicación Atresmedia es ahora el líder indiscutible del sector audiovisual. Que el único debate entre los dos principales aspirantes a presidir el próximo Gobierno se haya celebrado en sus canales lo demuestra con claridad. Si el siglo pasado fue de RTVE y las dos primeras décadas de éste de Mediaset; ahora todo indica que el dominio de Atresmedia, producto del excelente trabajo de sus profesionales, va a extenderse durante un largo periodo porque cuenta con bases muy sólidas y no es fruto de la casualidad. Tienen un plan, es bueno, saben hacerlo y lo hacen.

Enfrente, Mediaset está desde hace más de un año perdiendo posiciones fruto en muchas ocasiones de su incomparecencia, y en otras por una desastrosa campaña de imagen que promete renovar su oferta, no lo hace, al tiempo que se flagelan en público por haber hecho una televisión que ha sido líder durante dos décadas. Si ellos mismos han hecho suyo el discurso de sus detractores, como avergonzándose de un pasado en el que han gozado de la confianza mayoritaria de la audiencia, prometiendo un nuevo modelo similar al que tan bien produce Atresmedia y sin ningún cambio significativo salvo suspender uno de los programas más rentables de la televisión en España; el resultado no puede ser otro que la desmotivación de sus fieles y el olvido de quienes no les tenían entre sus preferencias. A su favor, que pese a ello, siguen a flote y con la rentabilidad más alta del sector . Al frente tienen profesionales que conocen bien el oficio , por lo que no les den por muertos, sólo están aturdidos. Y RTVE, con una oferta mejor que lo que dicen sus resultados, ninguneada hasta por quienes pueden ser sus próximos gestores, camina a lomos de una audiencia envejecida hacia la irrelevancia, cuando una oferta pública, imparcial y con calidad es más necesaria que nunca. Las autonómicas aguantan basadas en su exclusividad sobre la información local y nada más. En las plataformas de pago hay aires de cambio y Amazon ha superado por vez primera a Netflix en el tanto por ciento de la población con acceso a ellas. En el último cuatrimestre ha habido 5 millones de nuevas suscripciones, pero 6,1 millones de bajas debido al incremento de las cuotas y las nuevas políticas respecto al uso de cuentas compartidas. El negocio no va bien, abundan los despidos, crece la incertidumbre , y a eso se añaden las huelgas de guionistas y actores. No les extrañe que el próximo debate entre candidatos lo modere Ibai Llanos en Twitch.