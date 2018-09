Debe ser la edad pero yo no tengo nada que anunciar al pueblo soberano. No se me ocurre nada que comunicar con carácter general: por edad no voy a ser padre, no participo en juegos de azar así que no me va a tocar la lotería, no me presento a ningún concurso ni certamen por lo que no puedo ganar nada. Si ocurriera algo especial no se me ocurriría hacerlo por las redes sociales lo que debe ser una rémora, otra más, en mi carácter. No contaría los avatares de mis hijos en Facebook, no anunciaría paternidad en Instagram, no contaría que voy a ser padre en carnaval por Tuiter. Comprendo que es una minusvalía que tengo o que soy un carcamal (las dos cosas quizás). De la comunicación de Teresa Rodríguez lo que más me llama la atención, más incluso del canal utilizado, es cuando escribe "se cachondeéis de mí" un poco al estilo Lola Flores con lo de "si me queréis , irse". Lo más sorprendente del caso es que la futura madre y actual diputada en el Parlamento de Andalucía es universitaria y profesora de enseñanza media. Llama la atención que no sepa escribir alguien de ese nivel. El caso es que si el alcalde lo es de todos , los gaditanos vamos a ser padres en cinco o seis meses según han anunciado los padres, para que nadie me llame cotilla. Igual es la primera vez que un alcalde de Cádiz en ejercicio va a ser padre. No le ocurrió a Carlos Díaz ni a Teófila Martínez. Dudo que les pasase por edad a Emilio Beltrami, Jerónimo Almagro y José León de Carranza. Ahí me paro, que vengan los historiadores en mi auxilio.

Ni que decir tiene que le deseo a la pareja mucha felicidad y prosperidad para criar a su hijo, el tercero en el caso del alcalde. Espero que puedan educarlo en un centro público y transmitirle valores de tolerancia, respeto y solidaridad. Supongo que buscarán una nueva vivienda en el Barrio de La Viña ya que la actual, según sus propios comentarios en las redes sociales, es muy pequeña para un tener un nuevo miembro en la familia González Rodríguez o Rodríguez González, que tanto da. Supongo que al padre le servirá para reflexionar sobre la ciudad que quiere para este hijo que viene y los anteriores. Aquello que no había reflexionado antes más allá del pasodoble "Si yo fuera el alcalde de Cádiz, ese alcalde que Cádiz no tiene". Ahora José María González tiene en sus manos la posibilidad de hacer de Cádiz un lugar mejor donde vivir y que ninguno de sus hijos tenga que irse de la ciudad como nos ha pasado a tantos. Que ese niño pueda vivir en una ciudad mejor y que su padre contribuya a ello.