El pasodoble de Los Cadifornia me parece un disparate, coincidente con las tesis de Teresa Rodríguez, José María González y los 11 diputados del Parlamento de Andalucía que fueron de Podemos dentro de Adelante Andalucía y que a partir de ahora quieren representar no sé qué andalucismo radical. La izquierda no puede ser nacionalista, es un disparate de tal magnitud que cansa tener que explicarlo. El hecho de que en Cataluña y el País Vasco tengan amplia presencia los partidos nacionalistas, junto con la ineptitud de los partidos nacionales para el acuerdo, les concede beneficios particulares. Pensar que Teruel Existe es una fórmula de éxito resulta ridículo, basta con dar una vuelta por esa provincia para comprobarlo. Yo preferiría Estocolmo Existe o Por Conpenhage Sí Se Puede. Puestos a copiar, el sistema educativo finlandés o el sanitario británico. Teruel es un disparate como modelo, aunque parte de sus habitantes muestren su indignación ante el abandono fruto de años en que los pujoles y los urkullus nos han sacado el tuétano . Recuerden el discurso a Kirk Douglas en Senderos de gloria. Llega Unidas Podemos al Gobierno y en vez de reclamar la igualdad entre los españoles con un programa para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan y a las comunidades con más retraso, se dedican a no sé qué negociación catalana. Comprendo que en la ciudad de Cádiz haya motivos para sentirse olvidados por la Junta de Andalucía. Hay tal rosario de incumplimientos desde hace 20 años que la gente está enfadada,primero con el PSOE, que metió en el armario tantos proyectos que ellos mismos habían previsto. Luego el PP, que hizo campaña con el "Juanma lo haría" delante de donde debería estar el hospital, la Ciudad de la Justicia o la Facultad de Educación y fue llegar al Gobierno y olvidarse de las promesas. Por si fuera poco la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, dice que el problema de que no estén en marcha lo tiene el alcalde, el día después de que el gerente del SAS pusiera en duda el nuevo hospital. Temas hay de sobra para culpar de ineficacia al Ayuntamiento (Portillo, EDUSI, Pemán, Carretera Industrial, instalaciones deportivas) para realizar una crítica tan inútil como absurda. No creo que la solución sea un Cádiz Existe, mejor un cambio de la ley electoral para elegir en listas abiertas a nuestros gobernantes de entre quienes se comprometan a defender a los ciudadanos en lugar de a sus jefes para tener el escaño asegurado.