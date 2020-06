Dicen que tras el 11S el que fuera alcalde de Nueva York en ese momento puso un cartel a la entrada de su despacho que ponía I am responsabile , lo que traducido resulta "yo soy el responsable". De aquella época empezaron a llamarle El Alcalde de América por su respuesta al atentado, cosa diferente es su comportamiento reciente . El caso es que en aquel momento no escurrió el bulto, no le echó la culpa de los problemas a otras administraciones ni a sus predecesores, asumió la responsabilidad y se puso a trabajar. Un comportamiento muy diferente a lo que ocurre en la política española, donde los dirigentes escurren el bulto. Pablo Iglesias, Vicepresidente de Derechos Sociales, que bajo ese pomposo nombre se supone esconde la responsabilidad sobre la atención a dependientes, infancia y mayores. Según él, no tiene nada que ver con lo ocurrido en las Residencias de Ancianos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo curriculum tiene como mayor mérito haber llevado la cuenta de tuiter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, dice que ella no era responsable de todas las barbaridades que se han hecho en las residencias madrileñas, en contra de lo que ha dicho su consejero de Asuntos Sociales y de todos los documentos publicados. Son un ejemplo de esta falta de responsabilidad de los políticos españoles. Los alcaldes le echan la culpa de todo a las comunidades autónomas, estas al Gobierno de España y este a la Unión Europea o vaya usted a saber. Es el signo de los tiempos, que nos traten como si fuéramos niños. Si bajamos el balón al pasto, todavía nadie se ha hecho responsable del cierre de Santa María del Mar hace una semana. Nadie ha explicado cómo es que un vigilante puede cerrar una playa. El concejal de Playas y Policía Local, David Navarro, tan locuaz para otras cosas, no tardó tiempo en ponerse la medalla de las banderas azules, pero sigue sin dar explicaciones de un asunto sobre el que tiene doble responsabilidad, como si los vecinos de Cádiz no fuéramos adultos. En el Equipo de Gobierno anterior era muy locuaz, asiduo a todos los saraos de la ciudad (en el Ayuntamiento siempre ha habido un concejal especialista en croquetadas, con el PSOE , con el PP y con Podemos). Ahora tiene un estilo de vida más recogido y ha entrado en una afasia selectiva: solo habla de lo que conviene. Nadie nos cuenta qué dice el famoso Plan de Contingencia y por qué no se cumplió. Eso sí, la Junta de Andalucía es culpable de los vigilantes y no sé cuántas cosas más.