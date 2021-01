QUIENES estén en la edad provecta recordarán Eurovisión cuando ganó Sandie Shaw con "Marionetas en la cuerda" cantando con los pies descalzos, de aquella época pasamos a Cesaria Évora, la diva de los pies descalzos, reina de la morna caboverdiana. Me viene a la memoria al recordar la foto con la que el alcalde felicitaba a sus seres queridos en Tuiter, sentado con un cigarrillo de tabaco liado, con los pies descalzos. De ese tuit me llamó la atención la manía que tiene alguna gente de dirigirse a las personas que tiene alrededor a través de Tuiter o Facebook. Si quieres mucho a tu madre o a tu hija, no nos lo cuentes en las redes, díselo. Ya sabemos que sois buenos padres y buenos hijos, que queréis a vuestras parejas pero no hace falta que hagáis alarde de ello para que nos enteremos , que como dijo Clark Gable "francamente, querida, me importa un bledo". Lo que tengáis que decir a alguien es mejor que lo hagáis en persona. Recordé una escena política descacharrante: en 1999 la Ejecutiva Provincial del PSOE decidió que encabezase la lista socialista para las municipales gaditanas una enfermera trianera que José Antonio Griñán, consejero de Salud, había ubicado en la provincia: María de la O Jiménez cuyo único mérito era caer bien a la dirigencia socialista. Paco Cabaña, vicesecretario provincial , la presentó "Cádiz necesita armas de mujer", por aquel entonces la ciudad ya estaba gobernada por Teófila Martínez. Cabaña ha sido siempre un preclaro líder. Aquel año las municipales coincidían con las elecciones al Parlamento Europeo, la lista del PSOE las encabezaba una exconsejera vasca con una estética moderna y un tanto rompedora para la época, Rosa Díez. Por razones que no vienen al caso me encontraba en el estudio de Kiki cuando María de la O se hacía las fotos para su campaña electoral. Ya había salido la propaganda europea de los socialistas con fotos en blanco y negro de Rosa Díez recostada y descalza. María de la O quería imitarla contra la voluntad de los dirigentes de su campaña.

Cuando María de la O se quedó sola con el fotógrafo se hizo las fotos en plan Rosa Díez y dos días después una enorme pancarta cubría la sede socialista de San Antonio donde la candidata trianera por Cádiz aparecía con los pies descalzos. Aquello fue el hazmerreír de la ciudad, entre otras cosas porque el parecido físico de una y otra era nulo, aparte de la imagen de alguien que quería gobernar la ciudad con los pies descalzos. Cachondeíto en La Condomina, que diría Manzorro. La pancarta duró 24 horas, sustituida por otra más formal. María de la O hizo que el resultado socialista pasase de los 7 concejales de Fermín Moral a 6, éxito en juanetes. Alcalde toma nota.