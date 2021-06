Order, order!

La señora Scanlon, muy buena amiga, me envió un enlace para que formara parte de lo que se llama ORDER! Sir John Bercow Fan Club. Acepté sin dudarlo, lleno de curiosidad por lo que inmediatamente me dijo, que se había pasado de los escaños conservadores a los laboristas. El famoso Speaker of the House of Commons fue un espectáculo en los últimos tiempos de la Cámara, sobre todo por sus enfrentamientos con el hoy premier Boris Johnson y el Brexit. Al diario The Observer (leo en El País) declaró lo siguiente: "He llegado a la conclusión de que este Gobierno debe ser reemplazado. Y el Partido Laborista es hoy el único vehículo para alcanzar ese objetivo. No existe ninguna otra alternativa con credibilidad". Bercow no se guarda casi nada, sobre todo cuando ha afirmado que a raíz del Brexit, el partido conservador es una formación "reaccionaria, populista, nacionalista y, en ocasiones, hasta xenófoba". Alguien que ha estado tan adentro del entorno dirigente Tory debe estar bien informado para decir algo tan fuerte. Well well well. Could he be the person to unite the party? escribe sobre fondo rojo un miembro de ORDER! Muchos británicos están buscando al político que los una y los vuelva a integrar en la Union Europea, de la que nunca debieron salir y que añoran y lloran. Otro integrante de este grupo de Facebook juega a las adivinanzas y sus propios deseos cuando clama por ver las caras de los Brexitesers cuando Bercow se convierta en el próximo PM y se vuelva a la UE. Su nombre, Brian Thorpe. Carismático, inteligente, valiente, honorable, evolucionado, nos cuida, es gracioso, es un ser humano, es nuestro John Bercow, reza otro. Y así. Con independencia de quienes califican algunas de las actuaciones (de Boris Johnson) de "fascismo al aire libre, claro como el día". Ya tiene su lema, confeccionado por los seguidores: Next stop, Prime Minister of the United Kingdom? Así están las cosas. Lo que me parece fantástico. Los ciudadanos del Reino Unido, profundamente demócratas, saben que sólo con la apuesta por grandes líderes y los votos pueden revertir situaciones que les resultan en extremo penosas, como es el caso de Boris Johnson, un político populista y conservador con pocos escrúpulos. También está en ebullición la política en el Reino Unido de la Gran Bretaña, empieza a salir el vapor de la olla a presión que sigue calentando el Brexit y el liderazgo de los conservadores, criticado por Sir John Bercow, que formaba parte del núcleo duro del partido. Puede que algún día surja un líder en nuestra país de estas hechuras, capaz de unirnos, de construir el futuro necesario. ¿Un Bercow?