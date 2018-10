Orden e ideas

No testoy seguro de haber mencionado con anterioridad esta cita de Emilio López Mompell: es lo que tiene la edad provecta, que repite uno las historietas. Están ustedes avisados , si siguen leyendo es bajo su responsabilidad. El añorado Emilio dividía entre gente de orden y gente de ideas , lo que para el resto pudieran ser derechas e izquierdas.

Los primeros, defensores del orden y conservadores por naturaleza, los segundos , utópicos e idealistas. Recordaba aquella distinción en el debate mantenido estos días entre el alcalde y el PP a cuenta de la resolución judicial sobre la remunicipalización de los servicios de playa que para el Equipo de Gobierno ha sido un éxito sin precedentes y para el PP es un asunto de la Abogacía del Estado. El alcalde fue un paso más allá y quiso sacar pecho para decir que la política de remunicipalizaciones ha dado excelentes frutos lo que ha sido replicado por el PP con la idea de que la playa está peor y cuesta más. Yo, sin ir más lejos, no soy nada playista, como es público y notorio, así que no tengo elementos de juicio al respecto. Sobre el pleito judicial no tengo nada que decir, estará todo bien como ha dicho el juez y se podrá recurrir si el demandante así quiere. El asunto es si la playa estaba mejor o peor, lo que habrán visto los usuarios. Los que no lo somos no podemos decir nada. Sí, es cierto, vi a Juancho y al Cossi en una foto a las siete de la mañana (como diría Emilio: ¡esa es una hora comunista!) con la playa sin limpiar y los bidones de basura rebosantes.

Luego se dijo que en esos momentos se estaba limpiando y que la foto era una manipulación. Lo que sí pienso es que cuando se actúa movido más por la ideología que por la realidad corre uno el riesgo de pegarse un castañazo. La realidad es muy tozuda y tiende a imponerse sobre cualquier idea, por fantástica que sea. La remunicipalización de los servicios de playa me parece una medida de cara a la galería y para satisfacer la mala conciencia del Equipo de Gobierno que se ve en la obligación de llevar a cabo políticas pragmáticasi, no digo ni siquiera socialdemócratas, porque no hay otra opción , aparte del postureo. El alcalde será de la revolución permanente de Trostki, hará leído "El estado y la revolución" de Lenin y será suscriptor de Gramma pero tiene las posibilidades que le ofrece la ley y el presupuesto. La remunicipalización me pareció un disparate . Si la playa estaba mal, bastaba con haber adoptado las medidas necesarias sin meterse en ese berenjenal. Y el PSOE cantinfleando.