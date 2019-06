Ohio crash accident

En 1895 había en el estado de Ohio dos coches. La probabilidad de que chocaran entre sí era de una entre mil millones. Y ocurrió: chocaron. Esa es la política, la posibilidad de lo improbable. Ocurrió con el triunfo de Trump, de Bolsonaro, del Brexit. Le pasó a Pedro Sánchez que solo hace tres años fue expulsado de la secretaría general de su partido y ahora es presidente del Gobierno de España. Le pasó a Juanma Moreno, al que Pablo Casado le tenía preparada una gestora para la noche electoral del 2 de diciembre y ahora es presidente de la Junta. Le pasó a Susana Díaz, que se veía ya de secretaria general del PSOE. Le pasó a José María González, que si alguien le hubiera dicho hace cinco años que iba a ser alcalde de Cádiz se habría reído en su cara. El azar determina la política. No basta tener razón, hay que tenerla en el momento adecuado, estar en el sitio oportuno en el momento preciso. Ya saben la moraleja de la película de Woody Allen Match point: más vale tener suerte que tener talento. Así que todo el que haga cábalas sobre quién va a ser presidente o presidenta de la Diputación está llamado al desastre. Irene García, la única candidata que abiertamente se ha postulado para el cargo, reúne mañana a la Ejecutiva Provincial de su partido y el martes al Comité Provincial para que confirmen su candidatura con lo que presionar a la Ejecutiva Federal del PSOE, órgano que tiene la potestad de elegir a los diputados provinciales y al candidato a presidir las diputaciones provinciales. Los pedristas se han reunido en diferentes fechas y lugares desde las pasadas municipales. No está claro quién puede ser el candidato del pedrismo para el cargo y si lo que estos decidan en Cádiz va a ser aceptado en Madrid: Javier Pizarro, José María Román, Paco Camas, Alfonso Moscoso son nombres que han circulado en los últimos días. La Ejecutiva Provincial ha externalizado su representación y ha sido Juan Cornejo, responsable de Organización del PSOE de Andalucía, quien ha estado negociando con Ferraz hasta la fecha por encargo de Susana Díaz, que ya se vio en la Moncloa con Pedro Sánchez el 27 de mayo y no tardó en filtrar a los medios que había llegado a un acuerdo con el secretario general de su partido para que aceptase sus candidatos a presidir las diputaciones andaluzas, fundamentalmente en Cádiz y Sevilla, lo que está por ver. Esta semana se desvelará el misterio que determinará también el equilibrio de poder en el seno del PSOE de la provincia.