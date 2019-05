En la década de los 80 hubo una cadena de malas noticias para la ciudad: la crisis del sector naval, el traslado de Construcciones Aeronáuticas, el cierre del Mora (" han cerrado el Mora y han dejado a mi suegra dentro" que cantaban 'Los Príncipes Encantados, gracias igualmente'), los centros universitarios que empezaron a ubicarse fuera de la ciudad pese al rechazo frontal del alcalde de la época, el declive del puerto ante el auge del de Algeciras. Todo ello provocó una ola de pesimismo que llevó al Ayuntamiento a poner en marcha el Plan Cádiz 2.000 pilotado por el hiperactivo concejal Alfonso Carlos García González Betes, prematuramente fallecido. Aquello era una tormenta de ideas sobre el futuro de Cádiz que concluyó en un libro y en la moda de hablar del modelo de ciudad, aunque nadie sabía con certeza en qué consistía eso. Todo el mundo tenía un modelo propio, a cual más disparatado. Carlos Díaz hizo el suyo por agregación: Cádiz ciudad universitaria, turística, comercial, administrativa e industrial. Que no nos falte de ná. Mientras se debatía si eran galgos o eran podencos los jóvenes se iban poco a poco a vivir a otros lugares. De aquel tiempo o incluso de antes en la historia viene el debate sobre el modelo de ciudad, ahora un poco abandonado a pesar de estar en una campaña electoral, momento ideal para reflexionar hacia dónde vamos. No sabría decir cuál es el modelo de cada partido. Todos hablan de empleo y vivienda, faltaría más. El alcalde pone el énfasis en la inclusión, Juancho Ortiz en la iniciativa privada, el PSOE en la cultura y Ciudadanos observa el amanecer en La Caleta. A pesar de lo anterior no sé qué modelo tienen para Cádiz e incluso no sé si hace falta tener uno. Han presentado más que programas un compendio de ideas, muchas de ellas aceptables e incluso no contradictorias. Se podrían sumar y ya teníamos una carta a los Reyes Magos con las peticiones de todos los partidos, aunque igual nunca se van a llevar a cabo porque no haya dinero o falte capacidad para conseguirlo. Cuando se baja el balón al pasto y se pregunta de dónde se va a sacar el presupuesto para arreglar las murallas, "poner en valor" San Sebastián o urbanizar Reina Sofía nadie es capaz de echar la cuenta. Todo es bla, bla, bla. Luego ganará quien sea, tomará el bastón y el sillón de Salvochea (¿no ha habido otros alcaldes en Cádiz?) y se dedicará a tapar boquetes. No veo yo mucha ambición, ninguna grandeza, ningún gran proyecto. Todos son ideas, algunas incluso buenas.