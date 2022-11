Menoc es MC

En contra del criterio del alcalde y de todos los que en las redes sociales y en los medios de comunicación han escrito, soy de la opinión de que es preciso renovar tanto los nombres de las tiendas como de las calles de la ciudad, en plan Los Pequeños Cantores del Viena "van a cambiarle el nombre, a las calles de Cádiz", yo también quiero ofrecer algunas ideas. Para empezar me parece mucho más glamuroso usar el inglés, aunque sea "speaking in silver" o como el libro "From de lost to the river". El Burger King de San Juan de Dios, para ir acorde con quienes gobierna en el Ayuntamiento, podría denominarse Burger Republic, por decir algo. Los baches tradicionales que ya no existen no tienen manera de recuperarse (Pedrín, Tadeo, Velardes Plaza, Nicanor). Hicieron muy bien en pasar de Río Saja a Saja River, donde va a parar. El Royalty y La Poeme ya llevan incorporados el estilo moderno que tanto gusta. La Sorpresa es muy fácil, Surprise, como el barco de Jack Aubry. Los freidores podrían poner un subtítulo, algo así como Cadician Fish and Chips, para que todo el mundo entienda. Dónde va a parar New Wave, mucho mejor que Nueva Ola. Drink the Wind suena incluso a canción de los Rolling, en lugar de Bebo los Vientos. El Faro es mucho más interesante en inglés, The Lighthouse. En cambio no sé yo si el Manteca quedaría bien como The Butter, llevaría a confusión, al revés que Las Banderas que pasaría a ser The Flags. Lo de José Ferradans, cuando lo reabra en Plocia, podría llamarse The Spyglass en lugar de El Anteojo, ya un poco antiguo. No tiene traducción El Chicuco, el Duca o el Merodio, por decir algunos. Senso contrario mucho mejor Trumpet que El Trompeta. Para cuando reabra, quedaría mejor The Pigeons que Las Palomas, tuviera que ver, no se sabe qué fue de la receta original de la famosa ensaladilla, si se guarda en alguna caja fuerte o ha sido encriptada. Lo mismo diríamos de la reapertura de El Caminito, ya como The Little Way, por ejemplo. The New Labra, The New Tabern, The Intalian, The Fatties, por Los Gorditos, claro, e incluso The Terrace, todos ellos más acorde con los tiempos, aunque perdamos la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua. Por seguir con el agiornamiento podríamos modernizar algunas calles: Flowers Square, el Mentidero sería The Liar o si se quiere más contemporáneo The Fake News Square. Ball Street nos conduciría a The Cathedral Place y de allí por Company Street camino de Rose Street o Henry The Navys. Si nos ponemos, nos ponemos. Nuevos nombres: The Millonaire, no se me ocurre para Isi, Eutimio , Gordillo y Tinoco. Hay que crear una comisión a la que se le haga un contrato menor sin publicidad, as usual.