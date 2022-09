Lloreca al ataque

Dice Antonio Di María que la tasa turística es un impuesto revolucionario, así llamaba ETA al chantaje que cobraba para no asesinar a quienes osasen no pagar , un dechado de sutileza el representante de los hosteleros gaditanos. Publicaba días pasados un periódico que el 75% de los votantes del PSOE y de Podemos estaban en contra de la subida de impuestos. Qué cosa más rara, que haya un 25% de personas que apoyen pagar más impuestos, cuando la mayoría de los españolitos eluden el pago siempre que pueden, pagan y cobran en negro, el país de "¿quiere la factura con IVA o sin IVA?", donde los datafonos se estropean a menudo lo que obliga(es un decir) a cobrar en efectivo, pobres autónomos y pequeños empresarios. Una tasa que se aplicase a los que pernoctan en Cádiz, sean en hoteles o apartamentos turísticos, no me parece un disparate. La cobran en casi todas las ciudades turísticas del mundo, aunque es posible que no tengan un LLORECA que defienda la insumisión fiscal. Dice Di María que una tasa se cobra por la prestación de un servicio y que en este caso no se presta ninguno. ¿De dónde cree Di María que sale el dinero para limpiar la ciudad, para las farolas, para la recogida de basuras, para construir aparcamientos? Todos esos planos que llevan los turistas que pasean por Cádiz ¿cree LLORECA que se imprimen solos? La oficina de turismo, la promoción turística ¿cómo se paga el asfaltado de las calles, el mantenimiento de las aceras? Es posible que Cádiz haya dejado de ser Tacita de Plata hace mucho tiempo, que ya no sea "La ciudad limpia sonríe" o como fuera aquel eslogan, que haya pintadas en muchas paredes, que haya papeleras rotas, que los dueños de los perros dejen empercochaos muchos lugares con las meadas, por mucha agua jabonosa que se pague. ¿De dónde salen los 15 millones anuales que cuesta la limpieza y la recogida de basuras de la ciudad? La pagamos todos los gaditanos. Lo que no se puede permitir es que se le exija al Ayuntamiento eficacia, diligencia, rapidez y pulcritud pero no se quiera pagar tasas e impuestos . Ni siquiera creo que pagar un euro o dos al día vaya a retraer a ningún turista que quiera venir a Cádiz. Si la ciudad vive del turismo, si llegan a Cádiz cientos de miles de visitantes, es justo que una parte de ellos, los que se alojan en la ciudad, paguen un poco para contribuir al sostenimiento de los servicios municipales de los que ellos se benefician, y por extensión los propietarios de hoteles y restaurantes. No me parece nada escandaloso, sino muy entrado en razón, diga lo que diga LLORECA y la Junta de Andalucía. No podemos pedir servicios excelentes y negarnos a contribuir, prestaciones nórdicas con fiscalidad africana.