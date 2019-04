Cuando uno llega a determinada edad le presta más atención a las esquelas que a la agenda, pendiente de quiénes se van para el otro barrio. Se puede observar que hay esquelas donde los deudos ponen el mote con el que se conocía al difunto para que los lectores conozcan la noticia del deceso, sobre todo entre los que eran vecinos de pueblos pequeños donde la mayoría de sus habitantes son conocidos por sobrenombres que pasan de padres a hijos. Este fenómeno ha irrumpido con fuerza en el carnaval movido por la manía que tienen la pareja de presentadores de la pajarita por referirse a autores y componentes con los motes, quizás para dar a entender que ellos dos, que nunca han vivido en Cádiz, son auténticos expertos. El afán por los motes ha saltado a la política :Juan José Ortiz es Juancho, diminutivo con el que se le conocía y que usa en su campaña electoral. Caso curioso es el del alcalde, al que amigos y conocidos llamaban Kichi, los que no tenemos tal familiaridad le decimos alcalde. Cuentan los que lo han vivido que desde el equipo de la alcaldía se llamaba a los medios de comunicación para que no se usase el apelativo cuando se refiriesen al alcalde ya que se entendía que era una manera de despreciar su figura. Fuera de Cádiz a la gente le hacía gracia lo de Kichi, quizás porque incidía en el tópico de la gracia de Cádiz. Para mucha gente de derechas usar lo de Kichi ha sido siempre una manera de despreciar a aquel a quien no consideran digno de ocupar el sillón de la alcaldía, quizás porque pertenece a un partido situado en un extremo del arco político o, más probable, por su extracción humilde. Es la primera vez en la historia de Cádiz que una persona de orígenes humildes tiene el bastón de mando, lo que todavía no ha sido digerido por los que se consideran la élite gaditana. Ahora parece que es el propio partido del alcalde, Adelante Cádiz, quien quiere incluir en la papeleta el diminutivo como forma de identificar a aquel que rige los destinos de la ciudad que se presenta candidato a la reelección. Me sigue sin gustar referirme al alcalde de tal manera por respeto al cargo que ocupa, no lo puedo remediar. No sé qué dirá la Junta Electoral pero a mí me parece extraño que se pongan motes junto a nombres de personas. Cabe suponer que muchos candidatos tienen sobrenombres con lo que las papeletas podrían estar llenas de, un poner, Cabeza, Chino, Gafa, Chimenea, Pellejo, Piojo, Zoleta, Carapapa, Purri , Bizco y tantos otros. Sería una verdadera locura pero doctores tiene la Iglesia.