Leo con satisfacción que Juan Villar recibirá el premio de honor de los galardones internacionales Manolo Sanlúcar el próximo Día del Flamenco en la localidad natal del maestro. Leo con satisfacción, pero no con sorpresa, pues en cada entrevista formal y en cada charla informal que en mi carrera he mantenido con artistas flamencos de toda procedencia y pelaje el nombre de Juan Villar aparece, recurrentemente, como motivo de inspiración, de admiración y hasta como demostración de sapiencia. No oculto, sería una idiotez en una ciudad tan pequeña, que lazos sanguíneos unen mi oído con el cante del patriarca vivo de los cantes de Cádiz. Sin embargo, tan segura estoy de que el gen no me quita conocimiento que no me importa recordar que ninguno de los tres alcaldes que ha tenido Cádiz en democracia se ha acordado de Juan Villar en los nombramientos de Hijo Predilecto. Él nunca lo ha pedido pero tampoco le debería hacer falta.