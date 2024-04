Los Depósitos de Tabacalera de Cádiz retoman su actividad cultural después de tres años

Fue el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, entonces comandado por la cesada Isla Aguilar y Miguel Oryazun, el que en 2020 devolvió vida a los antiguos Depósitos de Tabacalera apostando por su estilo industrial como escenario para la versión de La noche justo antes de los bosques del director peruano afincado en Vejer Fernando Renjifo. Dos propuestas más se celebrarían en aquella edición y, un año después, en 2021, se volvió a apostar por el gran contenedor de promesas de Cádiz como enclave para el FIT con el Qualitätskrontrolle del bailaor gaditano Eduardo Guerrero. Desde entonces, el espacio, cuyo proyecto ha ido dando bandazos al ritmo de financiaciones ganadas y perdidas, ha permanecido mudo hasta este próximo 11 de mayo.

Y es que el 11 de mayo recalará en Cádiz una de las competiciones de la clasificatoria nacional de Red Bull Batalla, certamen que persigue coronar al futuro rey del rap improvisado en España, y con el que los Depósitos de Tabaco -justo en el mismo lugar donde se celebraron los eventos del FIT, en el exterior de las naves, en la zona de las vías- vuelven a la vida convirtiéndose en el escenario de la jornada en la ciudad de un concurso cuyas regionales se celebrarán también en Barcelona, Madrid y Bilbao.

En esta 19ª edición se descubrirán a los 64 talentos y el público podrá volver a conectar con los mejores freestylers de la competición, que se enfrentarán bajo el formato one to one. Más de 1.500 aspirantes enviaron sus candidaturas durante el plazo de inscripción, abierto desde el 19 de febrero hasta el pasado 1 de abril. Un jurado de expertos en hip hop y rap improvisado seleccionaron a los 64 aspirantes por la calidad de sus rimas y el ingenio de sus versos. En este grupo de freestylers se encuentran las nuevas promesas de la cantera española que se enfrentarán a rostros ya conocidos del mundo de las batallas. Solo serán 16 los semifinalistas que se abrirán el paso hasta el podio de la Final Nacional por la medalla de oro española y el deseado pase a la gran Final Internacional.

En Cádiz, se celebrará la segunda parada del tour donde se verán las caras el 11 de mayo BTA, CDFlex, Chisto, Dyla, Facemeat, Flores, Jesús LC, Kavron, Kharma, Layto, Lgido, Mounts, Mowlihawk, Nikidmt, Pitu Dood y Zetazayas.

Antes, el 27 de abril en la capital condal, Barcelona, la primera parada de esta clasificatoria reunirá a Adriana, Barón, Fabiuki, Hander, JMD 420, Mike Shinobi, Mr. Aaron, Nacho Argentino, Nocre, Paco CBA, Reuto, Sawi Elekipo, Sergi, Sof, Taros y Zoyert.

La tercera parada tendrá lugar en Madrid el 18 de mayo, donde se disputarán el pase a la Final Nacional, junto a los ganadores de las regionales de Barcelona y Cádiz, Babi, Botta, Climax, Dani Vk, Egea, Eskapeoneprs, Force, Mister Ego, Navas, Reckles, Krisan, Santi, Soen, Srk, Viti y Yonkas.

La última parada de Red Bull Batalla 2024 se celebrará el 8 de junio en Bilbao, que vuelve a ser sede después de diez años, para enfrentar a Gazir, JMS, Facunflez, Vivi, JDR, Le33, Ander2k, Simm, Michu, Bloody, Peter, Wysespiegel, Alambur, Kevin Mil Problemas, Mario VI y NQP.

Todos los eventos comenzarán a las 20.00 horas y el acceso a las regionales será limitado según orden de llegada, lo que hará de la velada un encuentro más íntimo entre aficionados del freestyle y los talentos de esta edición.