Isla Aguilar deja de ser la directora del FIT de Cádiz

Las sombras de una "luminosa 38 edición" del Festival Iberoamericano de Teatro parecen haber ganado la partida del futuro del FIT de Cádiz que para su celebración de este año se queda sin su directora, Isla Aguilar, codirectora de la cita durante tres años con Miguel Oyarzun y al frente de esta última pasada edición en solitario.

"Desde que llegamos a la dirección del festival (el primer año como invitados, ya estas tres ediciones tras ganar un concurso público) ya vimos que los tiempos de trabajo eran muy justos pero este año han sido aún más. Toda esa parte administrativa, que al final tiene que ver con las licitaciones y la puesta en funcionamiento, ha empezado más tarde y eso afecta a muchos niveles”, se sinceraba la directora en la entrevista de balance realizada en este periódico del último FIT de Cádiz que, sin embargo, se quedaba con la satisfacción –"aunque haya costado mucho"– de haber mantenido "esa puerta abierta" que convierte al FIT en “un espacio seguro” donde los artistas pueden crear libremente.

Sin embargo, parece que estos últimos esfuerzos no han sido suficientes para el Patronato del festival gaditano, y tampoco han merecido la pena para la gestora cultural que afirma que es "inviable" continuar haciendo su trabajo "sin recursos humanos y técnicos", tras darse a conocer la noticia de que en el último pleno del organismo se ha decidido "el desistimiento" del contrato de Isla Aguilar sin los votos a favor del Inaem del Ministerio de Cultura y de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (Aecid).

"Era inviable continuar haciendo mi trabajo sin recursos humanos, técnicos…Ha habido un vacío administrativo, una comunicación tan pobre, falta de sintonía con el Ayuntamiento y la Fundación Municipal de Cultura que no me ha brindado el apoyo necesario para poder desarrollar mi trabajo", expone la hasta ahora directora del FIT que acudió a la reunión del pleno del Patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) en la sesión constituyente del pasado 22 de febrero donde, según explican desde el Consistorio gaditano en una nota, se agradeció el trabajo de Aguilar así como el de Miguel Oyarzun, que la acompañó en las ediciones de 2020 a 2022.

Por su parte, Isla Aguilar asegura que, a pesar de haber terminado la 38 edición la incidencia de esa importante falta de personal, envió al Consistorio gaditano su propuesta de programación para la nueva edición del FIT. "Pero desde que acabé la pasada edición desde el Ayuntamiento no me han querido confirmar ni las fechas para la próxima edición, ni la reserva de espacios, ni el equipo, ni apoyos... Tampoco me han autorizado a viajar a otros festivales, algo fundamental para poder desarrollar mi trabajo", confiesa la gestora.

Y es que ya en la anterior, según explica la ya anterior directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, "el equipo se incorporó a finales de septiembre y durante principios de octubre" para un festival que comenzaba el 20 del mismo mes de octubre, con lo que este "retraso en la incorporación de los equipos" repercutió en todo lo demás: "licitaciones, equipos tensionados, presupuesto, etcétera...", defiende Aguilar que se enfrentaba a un FIT postelecciones municipales, aunque hay que recordar que el nuevo equipo de Gobierno entró a gobernar en junio, mientras que las líneas de programación (un 80% de la programación definitiva) de la 38 edición del FIT de Cádiz estaba aprobada desde el 13 de abril, y a mediados de julio el Consistorio, como ha podido saber este periódico, conocía ya la programación definitiva.

Una comisión gestora diseñará la 39 edición del FIT

Además del desistimiento del contrato de Isla Aguilar, a la que por concurso público le quedaba una edición más de comandar el festival, el pleno del Patronato aprobó la creación de una comisión de gestión y asesoramiento artístico para hacerse cargo de la próxima programación del festival correspondiente a 2024 que este año alcanzará su edición número 39.

La comisión, de carácter paritario, estará constituida por diferentes profesionales de prestigio vinculados al teatro latinoamericano: Abel González Melo (de origen cubano, es el actual director del Corral de Alcalá); Isabel Pérez Izquierdo (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales); Ramiro Osorio Fonseca (director del Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá); Débora Staiff (de origen argentina, es experta en el desarrollo internacional de artistas latinoamericanos); José Bablé Neira (exdirector del FIT de Cádiz), y María Moreno (bailaora y coreógrafa gaditana).

El Patronato del FIT ha optado por esta fórmula de gestión "con la intención de rediseñar el modelo de Festival y de enraizarlo de nuevo en la ciudad", argumentan en la nota emitida desde el Ayuntamiento de Cádiz

En las próximas semanas se iniciará un nuevo proceso de selección para la dirección artística del FIT para las siguientes ediciones.