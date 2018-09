Los nietos de Franco tienen grupo de guasap, contó Francis, y a través de él se coordinan acerca de los planes para su abuelo o lo que quede de él. Nada de extraño. Todas las familias tenemos un grupo de guasap. Pero al conocer que estas personas mayores que fueron los niños de una especie de familia real de la dictadura lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar cómo se llamaría el grupo. Siendo del mismo padre y de la misma madre, cada uno es de su padre y de su madre: hay algún ex adicto a la cocaína, alguna ex jipi, alguna emparentada con represaliados, algún empresario, algún ex militar, alguna ex reina del Hola, pero todos con el denominador común de ser ricos de cuna gracias al abuelo. Entiendo que "aúpa abuelo" o algo así sería buen nombre y de gran actualidad. Y también pensé en la foto del grupo, que debería ser una familiar del abuelito, o qué memes se intercambian, o sus emoticones. En fin, qué curiosidad.