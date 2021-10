Comprar el voto joven

España tiene un problema con la educación. Un problema grave. La mayor tasa de abandono escolar de Europa, ocho leyes en la democracia, cada partido hace una nueva más enrevesada que la anterior. Ahora parece que ya los niños no tienen que memorizar porque está mal visto, en lugar de aprender "adquieren competencias". Por si fuera poco se puede suspender y pasar de curso, con lo que le decimos a los niños que no se esfuercen, que para qué. A eso se añade que los padres en lugar de reforzar el papel de los maestros se ponen de parte de los niños en cualquier conflicto escolar mientras en casa pasan de educarlos. A nosotros, si teníamos un problema con un profesor, al llegar a casa nos castigaban o nos calzaban una hostia. Ahora llegan los papás al colegio amenazando a los profesores. Por eso cuando el auge de la construcción, en los primeros años del siglo, los chavales dejaban las clases para trabajar en cualquier obra donde ganaban más dinero que un médico o un profesor sin necesidad de saber hacer nada. Ahora va a pasar lo mismo con la hostelería: gente sin formación ni conocimiento se ponen de camareros en la trágica idea de que para eso vale cualquiera. No quiero hacer un artículo de viejo chocho nostálgico tipo "cualquier tiempo pasado fue mejor" y "en nuestra época sí aprendíamos", aunque en realidad la política de contentar a los chavales la va a hacer a gran escala el Gobierno de España: 200 millones para darle 400 euros a todos los que cumplan 18 años durante 2022 al objeto de que se lo gasten en productos culturales, se supone que la idea es que compren libros y vayan al teatro, aunque terminarán gastándose el dinero en playstation, tabletas (los finos dirán "tablet") , Netflix y conciertos , lo que hacen entre botellón y botellón. Hagan ustedes la prueba: pónganse en la puerta de un kiosco o una librería y no verán entrar a nadie con menos de 40 años. Algunos dirán que es que se consume vía digital, a la vista de que los chavales viven pegados al teléfono móvil como si fuera una extensión de su cuerpo, no sé qué diría MacLuhan al respecto. Le añadimos el dinero para el alquiler y ya tenemos el paquete completo por el cual el Gobierno quiere cubrir el boquete electoral que tiene entre los jóvenes a base de regalar dinero público. La única objeción que se ha puesto a tamaño despilfarro ha partido de Vox, no porque se malgaste el erario sino porque no se incluyan las corridas de toros que, por lo que se ve, es una muestra cultural a pesar de la definición que hizo Manuel Vicent " los toros es un arte que consiste en convertir a un bello animal en una albóndiga sanguinolenta" . El populismo es trasversal, del comunismo al fascismo con los ismos intermedios.