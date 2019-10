Compra de sillones

Cuentan la siguiente anécdota referida al millonario norteamericano Paul Getty: estaba en una cena de gala sentado junto a una dama muy emperifollada cuando se le ocurrió preguntarle "¿Usted haría el amor conmigo por 100 millones de dólares?". La mujer contesto entre ruborizada y complacida "Vaya pregunta más halagadora me hace usted, je je". Respondió el famoso millonario "¿Y gratis?" a lo que replicó ofendida la mujer "¡¿Por quién me ha tomado?!" . "A eso ya me respondió usted, estamos negociando el precio" dijo Paul Getty. Me venía a la cabeza tal sucedido tras leer las engoladas palabras de Pablo Iglesias en Jerez " a nosotros nadie nos puede comprar" cuando , como la dama, estamos hablando del precio. Es el único partido claramente en venta en esta campaña. Ya se vio en julio: lo único que le importaba a Pablo Iglesias era el número de sillones en el Consejo de Ministros y el porcentaje de los Presupuestos que iban a disponer esos ministerios. En septiembre volvimos a escuchar que del programa ya se hablaría más adelante pero que lo único que había que negociar para que Podemos votara la investidura de Pedro Sánchez eran los puestos en el gobierno. Ahora en la campaña estamos en las mismas . Hemos pasado del programa, programa, programa de Julio Anguita al sillones, sillones, sillones de Pablo Iglesias, bien sea para él o para su mujer, tanto da, todo sea por el clan de Galapagar. Así que ya sabemos lo que está en juego para Unidas Podemos en estas elecciones: si van a entrar o no en el Consejo de Ministros y con cuántos cargos, gracias a la magnanimidad de Pedro Sánchez. Carece de importancia para qué: si eso que los cursis llaman "la formación morada" tiene una serie de condiciones inexcusables a la hora de negociar un programa de gobierno, bien sea eliminar la reforma laboral , subir las pensiones, elevar el salario mínimo, aprobar la eutanasia, impedir los desahucios ,dotar de mayores medios a la sanidad y la educación, si Unidas Podemos aceptaría lo que dijera el PSOE con respecto al intento de secesión de Cataluña, tal y como prometió Pablo Iglesias si le permitían entrar en el Gobierno. Esos asuntos que de verdad preocupan a los españoles , no si Irene Montero va a ser vicepresidenta . Me recuerda esta estrategia a la campaña del PCE al Parlamento de Andalucía de 1982 con el eslogan Juntos Podemos que les proporcionó un sonoro fracaso. El poder desgasta al que no lo tiene, dijo Andreotti. Asaltar los cielos ha quedado en el olvido.