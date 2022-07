Chipiona, líder chiringotera

Si hay un sector que ha cambiado en los últimos tiempos es el de los chiringuitos. Su cambio estético y también conceptual (que cosa más fina me está saliendo) ha sido llamativa en los últimos años. De hecho ya los nuevos que se hacen y los que se transforman huyen del nombre y se autodefinen como beach club, que lo del inglés siempre da como categoría y cubre las cosas con un halo de modernidad. El que no dice ahora tres o cuatro pamplinas en inglés cuando habla no vale ná (nothing, quiero decir).

Hay una ciudad que se ha ganado en los últimos años el título de capital de los chiringuitos de la provincia de Cádiz y sin duda alguna ésta es Chipiona, una ciudad con una estupenda gastronomía y que quizás no se le haya dado hasta ahora el sitio que merece en la provincia de Cádiz.

El número de chiringuitos de calidad que alberga Chipiona supera la docena, sobre todo si se atiende al baremo de comer bien, una cuestión que aquí destaca especialmente. Tan sólo la costa comprendida entre Conil y Vejer (la playa de El Palmar) puede competir en número de chiringuitos buenos por metro cuadrado con esta zona, si tenemos en cuenta el baremo de comer bien, porque es cierto que muchos de estos negocios han cambiado de estrategia y se centran en las copas y en que la gente se haga fotos asistiendo a la puesta de sol… las cosas de las redes sociales.

Chipiona tiene además una variedad de chiringuitos bastante interesante. Hay sitios clásicos como Prospin, el Nuevo Eduardo o Las Tres Piedras con una gastronomía tradicional donde es posible disfrutar de sardinas, papas aliñás o pescados fritos. Se puede encontrar un chiringuito a la vieja usanza, de esos de mesas de tijereta clavadas en la arena y donde incluso te sirven tapas, El Primo, situado casi debajo del Santuario de Nuestra Señora de Regla, o disfrutar de otro sitio singular como Las Canteras.

Chipiona alberga, a mi juicio, el restaurante donde mejor se hace el pescado a la brasa de la provincia, Las Canteras. No se quedan atrás sitios donde se está practicando de forma atractiva lo que se llama cocina fusión: El Saam Club, El Awa, El Ajedrez, La Manuela o Chinini, que están siempre de bote en bote.

La Playa de las Tres Piedras se ha convertido en el Miami gaditano, donde miles de personas acuden a pasar el día y la noche.

Sin duda alguna Chipiona está brillando mucho chiringuiteramente hablando.