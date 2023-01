Todos los actos de alcance nacional que se hagan en el Oratorio deben ser motivo de orgullo para los gaditanos y para los demócratas. Lo que se hizo el viernes con Alfonso Guerra y lo que ocurrió el lunes con Alberto Núñez Feijóo. Digo más: el edificio debería pasar a ser propiedad de la Junta o del Gobierno de España para que su uso sea de carácter civil, no eclesiástico, allí solo hay una misa los domingos donde van unas 10 ó 15 personas, no creo que el Obispado lo necesite para que unos cuantos creyentes cumplan con su religión. Alguno se ha quejado de que el acto del líder del PP es una actividad de un partido, yo no le veo problema. Que lo pidan otros partidos como lo hizo el Colegio de Abogados o el PP. Lo que sí creo es que los actos deben ser de envergadura para no convertir el Oratorio en un salón de una peña. Dicho lo cual, estoy muy de acuerdo en promover mejoras en la calidad de la democracia española como propuso Núñez Feijóo. Se podría haber empezado porque el partido promotor del acto del Oratorio aceptara de una vez por todas que otro partido diferente pueda gobernar España, que Pedro Sánchez no es un presidente ilegítimo, ni un dictador, ni un tirano, ni es autoritario, como defendían los suyos el sábado en Madrid. Es muy importante porque si no se reconoce la legitimidad del adversario la democracia termina con unos salvajes que asaltan el Congreso. En segundo lugar sería muy oportuno que se aplicase el PP su propia medicina y aceptase la renovación del Consejo General del Poder Judicial para evitar mayores perjuicios a uno de los poderes básicos del Estado. Estoy de acuerdo con la mayoría de las propuestas hechas por Núñez Feijóo salvo eso de que gobierne la lista más votada, no solo porque el propio PP la ha incumplido cuando le ha convenido, sino porque no me parece una norma democrática, es una idea táctica para sus intereses partidistas. Por supuesto que lo que plantea el PP debería aplicarlo de inmediato en la Junta de Andalucía: transparencia, respeto a las instituciones, elegir a los mejores para los puestos de responsabilidad, austeridad, no colocar a los amigos como asesores y carguetes. Veo bien que se busque una fórmula para RTVE, sumida en el caos, mientras tanto que lo hagan con Canal Sur, ahora una televisión al servicio del PP bajo el control de los más sumisos felpudos del partido del gobierno en la comunidad. Digo más: cuando el PP gobernó en la ciudad, Onda Cádiz fue el reducto para los enchufes de amantes, primas, vecinos y amigos del poder . Una televisión pública debe ser independiente y plural, sus trabajadores acceder mediante un proceso de selección regido por los criterios de publicidad, mérito y capacidad.