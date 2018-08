En Facebook se ha creado un grupo que se llama Ahí no voy más que tiene como fin denunciar los abusos que se dan en la hostelería. No cabe duda que es una fuente de empleo pero hoy por hoy es un sector donde se da con asiduidad el fraude : contratos de cuatro horas con jornadas de 12, seis días a la semana de trabajo, dinero negro, sobreexplotación . Los sindicatos miran para otro lado , mientras que los trabajadores no tienen otro remedio que aceptar condiciones leoninas . El otro día se daba a conocer el dato de que el turismo representa más del 15% del PIB español, a pesar de que se ha estabilizado el aumento de visitantes producido en los últimos años fruto de la devaluación de la lira turca que ha llevado a muchos alemanes de vuelta a las costas de este país. Aún así 80 millones de personas llegaron a España a lo largo de 2017. Cada día atracan en el puerto de Cádiz dos o tres cruceros, la ciudad está llena de turistas de diferentes nacionalidades. Se abren establecimientos nuevos, más apartamentos turísticos, más rutas de todo tipo. Es una maravilla ver las calles llenas de gente pero eso no nos obliga a regalarle la ciudad a los hosteleros. Junto con gente inquieta que promueve iniciativas originales hay muchos abusones que han visto el camino del dinero fácil. La ciudad ha sido tomada al asalto por las terrazas. Hay calles , como La Palma o Rosario, donde no se puede pasar. Hay algunas plazas como San Agustín, San Francisco o MiHay donde las terrazas cada vez le ganan más espacio a los ciudadanos y me malicio yo que no supone un aumento del empleo sino que los mismos camareros atienden más mesas por lo que se ven obligados a jornadas extenuantes por salarios de miseria. El otro día tres hosteleros de la ciudad se quejaban en Radio Cádiz. Respeto a Raúl Cueto ,que tiene cuatro establecimientos de primer nivel . No conozco a los demás pero me resulta graciosa esa idea de que "en Cádiz manda el vecino". Yo tengo la sensación contraria, que mandan hosteleros insaciables que quieren horarios ilimitados, terrazas que ocupen todas las calles y contratos basura. Han cambiado las costumbres y si hace años durante el verano el Paseo Marítimo estaba a rebosar y el centro vacío , ahora es al revés. Lo que deben hacer los empresarios de la zona es ponerse las pilas y ofrecer alternativas, no esperar a ver si el ayuntamiento se gasta el dinero de todos en que ellos tengan más clientela. Ya para tirarse al suelo es eso de que Cádiz es una ciudad "encorsetada al descanso".