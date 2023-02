Me parece muy interesante el debate planteado por el catedrático Fernando Ojeda de la Universidad de Cádiz sobre la asistencia de los alumnos a las clases. La sociedad ha cambiado y hoy en dÍa proliferan las universidades a distancia en las que no es necesario asistir a clase y la cosa se limita a una serie de trabajos que permiten al alumno manejar los conceptos de la asignatura.

Conozco también a muchas personas que ante la avalancha de información que encuentran en internet sobre cualquier cuestión prefieren formarse a si mismos consultando esta información sin recurrir ni a profesores ni a expertos.

Considero que muchas personas, entre ellas estos jóvenes de los que habla el profesor en su carta, consideraran innecesario "escuchar", y otras, me temo que el número mayor, no piensan en aprender que es lo que creo que se va a la Universidad y se quedan en el término estudiar, que se confunde a veces, y esto es lo peor, con lo de memorizar, algo que no sirve absolutamente para nada si no se comprende. Y aquí, en explicar la comprensión, es donde juega un papel fundamental el profesor.

Tuve mucha suerte en la Universidad, cuando me formé en Historia, porque tuve a un gran profesor que me enseñó a olvidarme de memorizar y a esforzarme por comprender y ese maestro es el catedrático Alberto Ramos Santana.

Considero muy importante tener a alguien en tu formación que encienda la llama de lo que se llama espíritu crítico, alguien que te invite a estar continuamente haciéndote preguntas, porque eso es lo que lleva a la evolución del conocimiento.

Alberto me enseñó a eso, a estar continuamente con la interrogante puesta, a ser curioso, a rascar, a no quedarse en la portada de los libros, a no limitarse a la primera página de búsquedas de google.

Es cierto, como señala el profesor Ojeda, que hay mucho desinterés en un número importante de alumnos, en todo caso porque creo que nadie les ha explicado bien para que van a la Universidad. De todos modos creo fundamental que también por parte de los profesores exista ese ánimo por enseñar a sus alumnos a eso, a preguntarse, a mirar detrás e incluso sacar conclusiones interesantes de una de esas series de ficción que ven en las plataformas digitales.