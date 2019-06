La amenaza es "anuncio de un mal dirigido a otro, que puede realizarse de forma oral, escrita, o con actos, y con entidad suficiente para infundir miedo y temor…", según el Código Penal vigente. La "acción de amenazar", dice nuestro Diccionario. Y le dedica cuatro acepciones: 1) Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. 2)Dicho de algo malo o dañino: Presentarse como inminente para alguien o algo. 3)Dicho de una cosa: Dar indicios de ir a sufrir algo malo o dañino. ¿Es lo que hizo ayer el portavoz del PSOE Ábalos? ¿Unas nuevas elecciones son la "amenaza" si Pedro Sánchez no sale elegido presidente en las Cortes? Cada uno utiliza lo que tiene para lo que quiere, me temo. No sólo Ábalos con esta voladura de nuevo llamamiento a las urnas. Unidas Podemos con no votar a Sánchez si no entra en el gobierno de Sánchez. Diciendo Albert Rivera que se abstenga Pablo Casado para que no caigan (Pedro Sánchez y los socialistas) en manos de neocomunistas, populistas, separatistas y nacionalistas en general. O Pablo Casado a Rivera de que, pues son tan cercanos a los socialistas, se abstengan ellos. VOX quiere lo mejor para España, por supuesto, pero no sé bien lo que dice. O sí, que la derechita cobarde espabile, y la veleta naranja determine. Los separatistas catalanes siguen en el monte y el PNV lleva como siempre el piloto automático. La amenaza global se llama Italia, aquella Italia de los pentapartitos, la Italia de Bettino Craxi y de Andreotti, los gobiernos que duran unas semanas, las continuas elecciones como si de barajar se tratara. Y nunca salía lo que se quería. ¿Se refería Ábalos a eso cuando, firme pero veladamente, "amenazó" (unánimes los traductores) con nuevas urnas? Es fantástico, amenazar con urnas. Administrar los deseos de los españoles, expresados en urnas, debe ser un trabajo ímprobo. Es más fácil un bipartidismo imperfecto, el "turnismo". Decirle a Pablo Iglesias que no se haga ilusiones, como que no. Decirle a los separatistas que se olviden del indulto caso-de-que, como que no. Hacer lo necesario -políticamente- para que resulte lo conveniente, nada. Esto. Llegar a la presidencia como llegó, la unanimidad contra Rajoy, sin nada a cambio es la vereda que los ha acrecentado y logrado la petición de Su Majestad para que intente formar gobierno. Que se abstengan o hagan lo que tengan que hacer porque la alternativa de las urnas es que se van a caer muchos "con todo el equipo". El chiste del dentista: no nos hagamos daño, eh. ¿Repetirían las urnas el mismo precipitado? Es la cuestión.