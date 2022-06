Ahora es cuando se está bien aquí

Entre las cualidades que sin duda debe atesorar Alberto Núñez Feijóo no está el sentido del humor. Días pasados, en Granada, quiso elogiar la puesta de sol frente a La Alhambra que, según explicó, era solo un poco peor que la de Finisterre. Como cantaba George Brassens "todos los necios felices son de algún sitio", motivo por el cual no me extraña esa apelación a la tierra, aunque lo decía con humor, según han dicho sus apologetas. En Granada y en otros sitios de Andalucía se han sentido ofendidos como si fuera una afrenta a la patria. En todo el planeta hay puestas de sol maravillosas, incluido Cádiz, por supuesto. Cuando en los chiringuitos de Ibiza pusieron de moda poner música con la puesta de sol, sus homólogos gaditanos copiaron la iniciativa para regocijo de bilbaínos y madrileños. Empezaron en El Palmar y siguieron en La Barrosa y Tarifa, la puesta de sol en el mar tiene un encanto especial. Yo, sin ir más lejos, las he visto espectaculares: en el desierto arábigo, en el Malecón habanero, en Ciudad del Cabo, en el cráter del Ngorongoro, en la Gran Barrera de Coral,en el Gran Cañón, por citar algunos, sin ánimo de ponerme pedante. En muchos sitios dicen que se puede ver el rayo verde aunque yo no lo he visto jamás, será que no bebo, ni siquiera Vega Sicilia. Algunos incautos dicen haberlo visto en La Caleta; los demás tenemos que callar para no parecer el aguafiestas de costumbre. Yo siempre recuerdo el pasodoble de Paco Rosado: "Cuando el mar se esté tragando esa gran bola de fuego, volveremos a tierra con el viento de poniente, nos abrazaremos con el último reflejo y allí compadeceremos a toda esa gente que no disfruta este cielo". Es la manera más bella que yo haya oído jamás sobre una puesta de sol gaditana. Cuentan que Pemán llevó a Falla a la isla de Sancti Petri para que escuchara el ruido del mar en la puesta de sol con el fin de que se inspirase al objeto de componer la que luego sería su última obra, "La Atlántida". No sé si al célebre compositor gaditano le sirvió de algo la excursión. Con lo prosaico que soy me imagino que el sonido del mar durante la puesta de sol es similar al que hace durante la salida o a lo largo del día, pero es posible que mi natural hipoacusia me impida reconocer la belleza de un sonido que no sé apreciar. Cabe la posibilidad de que haya rayo verde en La Caleta, que el sol al ponerse frente a Sancti Petri suene de manera especial para inspiración de artistas. El problema es mío, que soy un prosaico y no comprendo la sutileza de la belleza natural. Voy a ver si me inyecto una sobredosis de comparsas, desde "Caleta" a "Quince piedras" para descubrir el rayo verde, sin vino, a pesar de lo que diga el relojero de las torrijas.