Adelante hombre del seiscientos

Dice alguien, supongo que alguna universidad americana de esas raras tipo Wisconsin o Indiana, que Cádiz es la segunda ciudad del mundo con menos atascos, lo que ya es decir. Salió a toda mecha Martín Vila para apuntarse el tanto con ese argumento de "el cambio en el modelo de movilidad" que según él, ha puesto en marcha. Se referirá, supongo, al carril bici (todavía la mitad en obras). Del resto no se sabe a qué se refiere: el transporte público sigue igual que hace años, más coches que nunca entran en la ciudad. El 85% de los viajes en el área metropolitana se hacen en vehículo privado, cifra que se mantiene estable desde hace décadas a pesar de los proyectos de la administración y la palabrería de los políticos. Según Teófila Martínez esta buena clasificación se debe al soterramiento y al nuevo puente, obras promovidas bajo su mandato. Yo veo cada vez más aparcamientos y las calles con más coches, por mucho que diga el concejal de Adelante Cádiz. Todo el frente del muelle son bolsas de aparcamiento: desde la Punta al Pesquero hay cuatro, a lo que se añade el de la Carretera Industrial y lo que iba a ser un parque junto al lienzo de la muralla, pegado a la estación,que va a seguir como aparcamiento. Ese famoso plan de peatonalización del que presume se reduce a la plaza de Argüelles y no es completo porque lo que se ha hecho es poner un disco de circulación prohibida, lo que no impide a los vehículos transitar por la zona, como ha denunciado el AMPA del Celestino Mutis. Cuando esté terminado el carril bici veremos si cumple la función de promover un hábito de vida saludable y un nuevo modelo de movilidad. Veremos también si se lleva a efecto el propósito de Adelante Cádiz de hacer un nuevo contrato para el servicio de autobuses y estaremos atentos al Consorcio Metropolitano por si se pone en marcha el tranvía a Chiclana o alguna otra novedad . El balance,por ahora, son grandes obras y muchos aparcamientos . El coche es el verdadero protagonista de la ciudad digan lo que digan los que hacen ese estudio , lo que ocurre es que antes todos los coches que entraban en Cádiz pasaban por el nudo de Cortadura y ahora hay otras opciones. Ya dijo el alcalde que su padre siempre se quejaba de que no tenía donde aparcar, lo que quiere decir que ya en esa época de La Viña a astilleros se iba en coche, costumbres que no parecen haber cambiado diga lo que quiera Martín Vila.El conductor es el rey de la ciudad. Los peatones que se aguanten.