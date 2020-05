Seamos contraintuitivos y, si me apuran, factuales. En Cádiz no somos más jetas que en el resto de España, estamos en la media del país. Puede que soportemos el estigma de la picaresca con toda una suerte de tópicos que nosotros mismos hemos contribuido a difundir como que no nos gusta trabajar, la gente solo se dedica al carnaval, somos muy graciosos, si podemos nos colamos en todos lados, no pagamos impuestos salvo que nos obliguen , nos gusta el gañote. Pero resulta que los catalanes, los madrileños, los vascos, los gallegos, son todos iguales. El Gobierno abrió la mano para que salieran los niños a pasear el domingo pasado y las calles se llenaron de parejas con la patulea de niños que no atendían ni a la limitación de adultos, ni al horario ni al distancia del hogar. Por supuesto en Cádiz pasó igual hasta el punto de que el alcalde, tan dado al buenismo y a excitar el ego gaditano, tuvo que recurrir a criticar a los abusones. Cata Zambrano hizo una foto del Paseo Marítimo que desató primero el estupor de quien la vio y luego el rechazo de muchos peritos de casapuerta que analizaron al detalle si había sido manipulada, si no era Cádiz, si estaba hecha con zoom , como esos cursos de análisis fotográfico que la CIA imparte a los militares de los países amigos (Julio Braña asistió a uno en Annapolis). Medio Cádiz parece ser experto en fotografía. Nos sorprendimos porque había muchos que se habían pasado a la hora de sacar a sus hijos, como si los niños fueran los únicos que necesitaban salir o como si los que no tenemos niños pequeños estemos encantados con el encierro. Aplicamos a rajatabla el tan español "el que venga detrás que arree". O el carpetovetónico: las normas están para ser cumplidas cuando hay un policía mirando. Ahora que todo el mundo quiere una ayuda del Estado en forma de paga, subvención , bajada de impuestos , crédito blando , es el momento de recordar a tantos que evitan pagar impuestos o viven encantados en la economía sumergida que el Estado se nutre de nuestros impuestos. Quizás Cádiz sí sea la capital del chapú, pero lo de "¿lo quiere con IVA o sin IVA?" es tan español como gaditano. No había en el Paseo Marítimo más abusones de los que había en los de Málaga o en Barcelona. Por mucho que lo detesten los indepes, los catalanes son iguales de jetas que el resto de españoles. No se crean que saldremos del confinamiento mejores de lo que éramos, quizás tendremos más argumentos para echar en cara a la pléyade de abusones. La que nos espera con la desescalada.